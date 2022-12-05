. День 5 декабря в истории

День добровольца (волонтёра).

Установлен указом Президента РФ Владимира Путина от 27 ноября 2017 года.

Волонтерское движение начало зарождаться в нашей стране в конце 1980-х годов. Первым центром развития добровольчества был благотворительный фонд «Московский дом милосердия», созданный в начале 1990-х годов.

Сегодня в России насчитывается примерно семь миллионов волонтеров. Согласно социологическим опросам, бесплатно помогать готовы около 50% россиян.

Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития (День волонтёров).

Памятная дата ООН, установленная резолюцией Генеральной Ассамблеи организации в 1985 году.

В XVII веке волонтерами называли добровольцев, готовых сражаться бесплатно, только за славу и военную добычу. В середине XIX века в Англии появились первые добровольческие организации в общепринятом смысле. К примеру, основанная в 1844 году Джорджем Уильямсом Христианская ассоциация молодых людей.

Сейчас созданы и работают такие международные организации, помогающие обездоленным и нуждающимся людям во всех уголках планеты, как «Красный Крест», «Армия Спасения», «Красный Крест», «Врачи без границ» и многие другие.

День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941).

День воинской славы РФ, учреждённый Федеральным законом от 13 марта 1995 года.

Контрнаступление, которое стало вторым этапом битвы за Москву, началось 5-6 декабря 1941 года на фронте от Калинина (ныне Тверь) до Ельца. Ему предшествовали тяжелейшие оборонительные бои.

В начале декабря 1941 года под Москвой насчитывалось более миллиона советских солдат, 7650 орудий и минометов, 774 танка и одна тысяча самолетов. В немецко-фашистской группе армий «Центр» было свыше 1,7 миллиона человек, более 13 тысяч орудий и минометов, 1170 танков, 615 самолетов. Несмотря на превосходство противника в живой силе и технических средствах, советские войска уже в первые дни контрнаступления прорвали оборону противника и освободили ряд населенных пунктов.

В результате битвы под Москвой, советские войска остановили, а затем нанесли крупное поражение считавшей себя непобедимой немецко-фашистской армии. Силы противника были отброшены на 100-250 километров от столицы.

Потери советских войск в ходе контрнаступления под Москвой составили 380 тысяч человек, немецких войск - 103,6 тысячи человек.

За доблесть и мужество, проявленные в боях за Москву 40 частям и соединениям было присвоено звание гвардейских, 36 тысяч солдат награждены орденами и медалями, 187 человек удостоены звания Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации. Медалью «За оборону Москвы» награждено более 1 миллиона, среди них более 380 тысяч солдат и около 640 тысяч гражданских лиц. 8 мая 1965 года Москве было присвоено почетное звание «Город-герой».

Всемирный день почв.

Памятная дата ООН, установленная резолюцией Генеральной Ассамблеи организации в 2013 году.

Идея учреждения такого дня впервые прозвучала на 17-м Всемирном конгрессе почвоведов в Бангкоке (Таиланд) в 2002 году. Участники форума предложили отмечать Всемирный день почв в день рождения короля Таиланда Пумипона Адульядета. Монарх много внимания уделял вопросам охраны почв Таиланда, вкладывая личные средства в восстановление почв в стране.

19 лет назад (2003) введением в эксплуатацию Лефортовского тоннеля в Москве было замкнуто Третье транспортное кольцо.

Впервые идея строительства магистрали возникла в 1935 году, когда её проект появился в Генеральном плане реконструкции Москвы. Строительство Третьего транспортного кольца (ТТК) началось в 1960-х годах: были построены автотрасса от Беговой до Рижской, тоннель под Ленинградским проспектом, Савёловская эстакада и Автозаводский мост. Большая часть ТТК была возведена в конце 1990-х — начале 2000-х годов.

Общая протяженность магистрали — более 35 километров, из них порядка 19 километров — эстакады, 5 километров — тоннели. Ширина автодороги 8 полос. На магистрали — около 20 транспортных развязок.

28 лет назад (1994) вступил в силу Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ‑I)

Документ был подписан 31 июля 1991 года в Москве в ходе встречи на высшем уровне президентов СССР и США Михаила Горбачева и Джорджа Буша.

Согласно СНВ-I, СССР и США обязаны были сократить свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы у каждой из сторон осталось не более 6 тысячи единиц. Также должны были сократить до 1,6 тысячи единиц средства доставки ядерных боезарядов (межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования и их пусковые установки, баллистические ракеты подводных лодок и их пусковые установки, тяжелые бомбардировщики).

Договор вступил в силу 5 декабря 1994 года. К документу присоединились Белоруссия, Казахстан и Украина, которые отказались от стратегических ракет и ядерного оружия, находившегося на их территории во времена СССР.

Срок действия СНВ-I истек 5 декабря 2009 года.

57 лет назад (1965) в Москве, на Пушкинской площади, прошел первый в СССР правозащитный митинг (Митинг гласности).

Акцию протеста в поддержку арестованных писателей Андрея Синявского и Юлия Даниэля организовали математик Александр Есенин-Вольпин, физик Валерий Никольский, художник Юрий Титов и его жена Елена Строева. Литераторы были арестованы в сентябре 1965 года по обвинению в антисоветской деятель­ности на основании факта публикации на Западе их сатири­ческих произведений.

На Пушкинской площади собрались порядка 200 человек, среди них были студенты МГУ, Школы-студии МХАТ, Московской консерватории и Историко-архивного института. Одним из основных требований демонстрантов было проведение открытого судебного процесса над писателями.

Митинг продлился всего несколько минут и был разогнан силами правопорядка. Двадцать демонстрантов были задержаны, позднее их отпустили. Некоторые участники акции протеста исключены из институтов, остальных — прорабатывали на партсобраниях и в комсомольских ячейках.

Митинг гласности стал первой публичной сугубо политической демонстрацией в послевоенном Советском Союзе и явился толчком к возникновению правозащитного движения в стране.

65 лет назад (1957) в Ленинграде был спущен на воду атом­ный ледокол «Ленин».

Постановление о строительстве первого в мире судна гражданского назначения с ядерной силовой установкой было принято в ноябре 1953 года. Проект ледокола был разработан в ЦКБ-15 (ныне Центральным конструкторским бюро «Айсберг»). Главным конструктором был Василий Неганов, атомная установка спроектирована под руководством Игоря Африкантова.

Ледокол «Ленин» был заложен 25 августа 1956 года на судостроительном заводе им. А. Марти в Ленинграде. Длина атомного ледокола, водоизмещением 16 тысяч тонн, составляла 134 метров, ширина — 27,6 метров. Корпус судна был изготовлен из специальной стали, которая была разработана в институте «Прометей».

5 декабря 1957 года ледокол был спущен на воду. Он проработал 30 лет, пройдя за это время 654,4 тысячи морских миль, из них 563,6 тысячи — во льдах. Атомоход провел через арктические льды около 4 тысяч транспортных судов.

В 2009 году в поставленном на вечную стоянку у причала морского вокзала Мурманска ледоколе «Ленин» был открыт музей Арктики и освоения Северного морского пути.

86 лет назад (1936) была принята вторая Конституция СССР — «Сталинская».

Проект нового Основного закона страны разрабатывался с осени 1935 года. В июне 1936 года он был опубликован, и в течение полугода обсуждался на разных уровнях — от собраний на предприятиях до республиканских съездов Советов. Редакционная комиссия получила свыше 150 тысяч предложений, было принято 47 поправок и дополнений.

Новая Конституция СССР была принята 5 декабря 1936 года на VIII Чрезвычайном Съезде Советов. Она состояла из 13 глав и 146 статей. Согласно Основному закону, высшим органом государственной власти стал Верховный Совет СССР, который избирался на 4 года, а в перерывах между его сессиями — Президиум Верховного Совета СССР. Высшим исполнительным органом власти стал Совет народных комиссаров СССР.

Всем гражданам предоставлялись равные права на труд и отдых, материальное обеспечение в старости и болезни, а также провозглашалась свобода совести, слова, печати, собраний и митингов.

Конституция 1936 года действовала более 40 лет, до 7 октября 1977 года, когда Верховный совет СССР принял третью Конституцию СССР («Брежневскую»).

91 год назад (1931) был взорван храм Христа Спасителя в Москве.

Собор, возводимый в ознаменование победы в Отечественной войне 1812 года по проекту архитектора Константина Тона, был заложен в 1839 году. Строительство велось почти 44 года. 26 мая 1883 года Храм Христа Спасителя был освящен.

В 1931 году советское руководство приняло решение о его сносе и строительстве на этом месте Дворца Советов. Это должно было быть грандиозное здание, высотой 415 метров и увенчанное статуей Ленина.

В августе 1931 года начался разбор Храма Христа Спасителя, но сделать это было крайне затруднительно, поэтому было принято решение его взорвать.

5 декабря 1931 года храм был уничтожен. Его фрагменты были использованы при строительстве новых сооружений. К примеру, мраморной плиткой выложены станции метро «Кропоткинская» и «Охотный ряд», а на станции «Новокузнецкая» установлены скамейки из собора.

Дворец Советов возведён не был — планам помешала Великая Отечественная война. В 1960 году на этом месте был построен открытый плавательный бассейн «Москва».

Идея восстановления Храма Христа Спасителя возникла в конце 1980-х годов. В январе 1995 году строительство было начато. 19 августа 2000 года воссозданный главный собор России освятил Патриарх Алексий II.

98 лет назад (1924) в селе Палех была образована «Артель древней живописи».

С XVI по XVII век Палех был центром иконописного промысла. Иконы, созданные здесь, славились особой тонкостью письма и темперными красками с применением золота.

После Октябрьской революции иконописцы Палеха вынуждены были искать новые пути применения своих творческих сил.

5 декабря 1924 года по инициативе группы талантливых художников и при поддержке искусствоведа Анатолия Бакушинского была образована «Артель древней живописи» (с 1932 года — Палехское товарищество художников, с 1953 года — Художественно-производственные мастерские Художественного фонда СССР). Эта дата считается днем рождения — палехской лаковой миниатюры.

Ассортимент изделий, расписываемых в Палехе, был необычайно широк: брошки, блокноты, портсигары, пудреницы, чайницы, письменные приборы, и, конечно же, шкатулки.

Первые же работы «Артели древней живописи» получили признание не только на Родине, но и за рубежом. Уже через год после её образования палехские шкатулки получили золотую медаль на Всемирной выставке в Париже.

105 лет назад (1917) Советом Народных Комиссаров РСФСР был принят декрет «О суде».

Он стал первым законодательным актом советской России, реформировавший и регламентировавший деятельность судебных органов. Были упразднены все ранее существовавшие судебные учреждения: прокуратура, адвокатура, институт судебных следователей, судебные палаты, окружные, военные и морские, а также коммерческие суды. Взамен них были созданы местные коллегиальные суды, состав которых избирался местными советами. Обвинителями, защитниками и поверенными в суде могли выступать любые лица, обладающие гражданскими правами.

В феврале и в июле 1918 года Всероссийским Центральным Исполнительным комитетом РСФСР были приняты ещё два Декрета о суде, которые значительно расширили подсудность и компетенцию местных судов, а также определяющие компетенцию окружных и народных судов.

308 лет назад (1714) был учреждён орден Святой Екатерины.

Орден Святой Екатерины — первая российская награда, учреждённая для женщин. Его появление связано с неудачным для русской армии Прутским походом в 1711 году. В ходе военных действий турки окружили русские войска, которые возглавлял Петр I, на берегу реки Прут. Согласно легенде, будущая супруга императора, Екатерина Скавронская, подкупила турецкого пашу своими драгоценностями. Благодаря удачному сражению и подкупу турецкого военачальника, император и армия были спасены.

Орден имел две степени: «большим крестом» награждались особы царской крови, «малым крестом» — особы высшего дворянского сословия. Степени различались между собой размером и отделкой драгоценными камнями. «Большие кресты» украшались бриллиантами, «малые» — алмазами.

Дамам полагалась и специальная орденская одежда: платье из серебряного глазета с золотым шитьём, со шнурами и зелёным бархатным шлейфом, а также зелёная бархатная шляпа, украшенная полукружием с серебряным шитьём или драгоценными камнями.

Первым кавалером ордена — 5 декабря 1714 года — стала будущая императрица Екатерина I. Всего с 1714 по 1917 год орденом были награждены свыше 700 женщин.

В 2012 году указом Президента РФ Дмитрия Медведева был учрежден сходный с историческим новый орден «Орден Святой великомученицы Екатерины».

89 лет назад (1933) в США был отменен «сухой закон»

«Сухой закон» вступил в силу в январе 1920 года, когда начала действовать 18-я поправка к Конституции страны. Она гласила: «…производство, продажа и перевозка алкогольных напитков, ввоз и вывоз их с целью потребления на территории Соединенных Штатов и на всех территориях, подпадающих под юрисдикцию Соединенных Штатов, запрещаются». Запрет распространялся на все напитки, которые содержали этиловый спирт на уровне 0,5 объемных процентов и выше.

Однако, «сухим законом» не запрещалось частное владение, хранение и употребление алкоголя, что привело к возникновению в США очень выгодного криминального «бизнеса» — бутлегерства. Гангстерские группировки наживались на контрабанде и подпольной торговле спиртным, не облагавшейся налогами. Их ежегодная прибыль составляла около 3 миллиардов долларов.

Кроме повышения уровня организованной преступности, антиалкогольные меры существенно навредили национальной экономики.

Под давлением общественности 5 декабря 1933 года Конгрессом США была принята 21-я поправка к Конституции США, отменявшая общенациональный «сухой закон».

256 лет назад (1766) в Лондоне (Великобритания) был основан аукционный дом «Кристис».

Он был создан антикваром Джеймсом Кристи. Сегодня «Кристис» — лидер мирового арт-рынка. Совместно с аукционным домом «Сотбис» он занимает 90% мирового рынка аукционных продаж.

Ежегодно «Кристис» проводит около 350 аукционов по свыше 80 категориям, включая предметы изобразительного и декоративного искусства, ювелирные изделия, фотографии, предметы коллекционирования, вино и многое другое.

У аукционного дома 54 офиса в 32 странах мира и 12 торговых площадок по всему миру. В 2010 году открылось московское отделение «Кристис».

530 лет назад (1492) экспедиция Христофора Колумба от­крыла остров, названный Эспаньолой.

Это второй по величине остров группы Больших Антильских островов в Вест-Индии в Карибском море.

В настоящее время он носит название Гаити. Западную часть острова, площадь которого около 76,48 тысяч квадратных километров, занимает одноименное государство, восточную — Доминиканская Респу­блика.