. Девушка вышла замуж за отца лучшей подруги и стала мачехой (7 фото)

Вадим Карасев

Немного странная история приключилась с 27-летней Тейлор Леман из Феникса, штат Аризона. Она вышла замуж за 54-летнего Керна Лемана, благодаря... лучше подруге, потому что он является ее отцом. Тейлор говорит, что они долго скрывали связь, прятались по углам, а затем... он сделал ей предложение. Пришлось все рассказать дочери. Удивительно, но подруга все поняла, простила и... смирилась с ролю падчерицы. Как тут не вспомнить "подруга, подкинула проблем".