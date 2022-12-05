. Девушка вышла замуж за отца лучшей подруги и стала мачехой (7 фото)
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Девушка вышла замуж за отца лучшей подруги и стала мачехой (7 фото)

Девушка вышла замуж за отца лучшей подруги и стала мачехойНемного странная история приключилась с 27-летней Тейлор Леман из Феникса, штат Аризона. Она вышла замуж за 54-летнего Керна Лемана, благодаря... лучше подруге, потому что он является ее отцом. Тейлор говорит, что они долго скрывали связь, прятались по углам, а затем... он сделал ей предложение. Пришлось все рассказать дочери. Удивительно, но подруга все поняла, простила и... смирилась с ролю падчерицы. Как тут не вспомнить "подруга, подкинула проблем".


Девушка вышла замуж за отца лучшей подруги и стала мачехой
Девушка вышла замуж за отца лучшей подруги и стала мачехой
Девушка вышла замуж за отца лучшей подруги и стала мачехой
Девушка вышла замуж за отца лучшей подруги и стала мачехой
Девушка вышла замуж за отца лучшей подруги и стала мачехой
Девушка вышла замуж за отца лучшей подруги и стала мачехой
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По материалам: триникси

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Девушка вышла замуж за отца лучшей подруги и стала мачехой (7 фото)
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