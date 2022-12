. Digital Foundry сравнили Need for Speed Unbound на Xbox Series X | S и Playstation 5

Вадим Карасев





На этой неделе состоялся релиз игры Need for Speed Unbound. Новый проект знаменитой гоночной франшизы журналисты назвали лучшей игрой в серии за последнее десятилетие, которая сумела вдохнуть новую жизнь в Need for Speed. Игроки тоже позитивно встретили Need for Speed Unbound, опробовать ее бесплатно можно по подписке Game Pass Ultimate (10-часовую версию).

Сегодня Digital Foundry опубликовали анализ Need for Speed Unbound на Xbox Series X | S и Playstation 5. Напомним, что игра вышла только на последнем поколении приставок и PC. Некоторые детали из сравнения:

На всех консолях динамическое разрешение при 60 FPS. На Xbox Sereis X разрешение варьируется от 2016p до 2160p, часто держится полноценное 4K. На Playstation 5 разрешение от 1800p до 2160p, реже чем на Xbox Series X держится 4K. На Xbox Series S разрешение от 1080p до 1440p.Частота кадров более стабильная на Playstation 5, чем на консолях Xbox Series X | S. На Xbox бывают падения вплоть до 50 FPS, а в некоторых местах и ниже.Digital Foundry отмечают, что Need for Speed Unbound не использует практически никаких технологий нового поколения. По их словам, это игра для прошлого поколения консолей «на максималках».Специалисты особенно акцентируют внимание в сравнении на работе света в игре — она заметно лучше, чем в прошлых частях серии.Digital Foundry несколько раз сравнивают Need for Speed Unbound с Forza Horizon 5, например, в плане детализации окружающей среды. Отмечается, что проект Playground Games все еще выглядит в этих аспектах лучше. В том числе, Forza Horizon 5 выглядит лучше новой Need for Speed в плане разрушаемости.

Специалисты приходят к выводу, что Need for Speed Unbound качественный проект с технической точки зрения небольшими огрехами, вроде падения частоты кадров на Xbox Series X | S в одних и тех же местах. Журналисты считают, что разработчикам нужно доработать версию для Xbox, возможно, пожертвовав разрешением в угоду стабильности частоты кадров, как это сейчас реализовано на Playstation 5.

Watch this video on YouTube