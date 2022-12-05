. Дмитрий Тарасов шокировал своим поведением на поле

Футболист Дмитрий Тарасов устроил дебош на поле. Экс-супруг Ольги Бузовой ушел из большого спорта и ударился в медийный футбол. Вот только дела Дмитрия Тарасова идут не очень хорошо. В одной из последних игр Дмитрию запретили принимать участие. Похоже, это вывело его из себя. Сейчас Дмитрий Тарасов с супругой Анастасией Костенко находится в Краснодаре и, по всей видимости, не очень доволен результатами своей команды. Из-за этого футболист устроил дебош, пытаясь доказать незаконное отстранение от игры.Один из очевидцев снял кадры, на которых раскрасневшийся спортсмен выкрикивает нецензурные выражения и даже пытается лезть в драку. Пользователи Сети остались в шоке от такого поведения Тарасова. «Слава Богу, в этом не участвует Бузова. Любила, да… Но сейчас я не представляю ее на месте Костенко. Ольга добилась высот»; «Самый неудавшийся футболист»; «Ужас! Он, наверное, так на жене отрывается!» — предполагают некоторые. Напомним, Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов о скандалом развелись шесть лет назад. Телезвезда обвиняла футболиста в измене с Анастасией Костенко, хотя он сам упорно отрицал подобные доводы.