. Дмитрий Тарасов шокировал своим поведением на поле
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Дмитрий Тарасов шокировал своим поведением на поле

Дмитрий Тарасов шокировал своим поведением на поле
Футболист Дмитрий Тарасов устроил дебош на поле. Экс-супруг Ольги Бузовой ушел из большого спорта и ударился в медийный футбол. Вот только дела Дмитрия Тарасова идут не очень хорошо. В одной из последних игр Дмитрию запретили принимать участие. Похоже, это вывело его из себя. Сейчас Дмитрий Тарасов с супругой Анастасией Костенко находится в Краснодаре и, по всей видимости, не очень доволен результатами своей команды. Из-за этого футболист устроил дебош, пытаясь доказать незаконное отстранение от игры.
Один из очевидцев снял кадры, на которых раскрасневшийся спортсмен выкрикивает нецензурные выражения и даже пытается лезть в драку. Пользователи Сети остались в шоке от такого поведения Тарасова. «Слава Богу, в этом не участвует Бузова. Любила, да… Но сейчас я не представляю ее на месте Костенко. Ольга добилась высот»; «Самый неудавшийся футболист»; «Ужас! Он, наверное, так на жене отрывается!» — предполагают некоторые. Напомним, Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов о скандалом развелись шесть лет назад. Телезвезда обвиняла футболиста в измене с Анастасией Костенко, хотя он сам упорно отрицал подобные доводы.
# Шоу-бизнес Тарасов Дмитрий
По материалам: z-aya

Последние новости

Тыква, авокадо и ежевика: какие продукты нужно добавить в рацион зимой, чтобы быстро сбросить вес
Тыква, авокадо и ежевика: какие продукты нужно добавить в рацион
В России допустили увеличение поставок нефти в поддержавшие потолок цен страны
В России допустили увеличение поставок нефти в поддержавшие потолок
Дмитрий Тарасов шокировал своим поведением на поле
Дмитрий Тарасов шокировал своим поведением на поле
Марат Башаров завел себе новую пассию
Марат Башаров завел себе новую пассию
Ольга Орлова хочет влезть в скандальные разборки Шепелева и отца Фриске
Ольга Орлова хочет влезть в скандальные разборки Шепелева и отца
Преимущества и недостатки алюминиевых окон
Преимущества и недостатки алюминиевых окон
Аналитик: Microsoft ради покупки Activision придется отказаться от эксклюзивности Fallout, TES, Doom, Diablo
Аналитик: Microsoft ради покупки Activision придется отказаться от
Названы фильмы с самыми провальными спецэффектами
Названы фильмы с самыми провальными спецэффектами
В Германии неизвестный напал на двух школьниц
В Германии неизвестный напал на двух школьниц
Чтобы не испортить: продукты, которые можно добавлять в супы только в конце приготовления
Чтобы не испортить: продукты, которые можно добавлять в супы только в
В Китае усомнились в проблемах из-за потолка цен на российскую нефть
В Китае усомнились в проблемах из-за потолка цен на российскую нефть
Призыв Трампа отменить Конституцию США объяснили
Призыв Трампа отменить Конституцию США объяснили

Топ на сегодня

Новак заявил об отказе России продавать нефть по ценовому потолку
Новак заявил об отказе России продавать нефть по ценовому потолку
Михаил Ефремов подставил всю семью
Михаил Ефремов подставил всю семью
Валентине Талызиной вызвали скорую помощь посреди ночи. Раскрыт диагноз звезды "Иронии судьбы"
Валентине Талызиной вызвали скорую помощь посреди ночи. Раскрыт
Валерия Ланская с трудом справляется с домашними заботами
Валерия Ланская с трудом справляется с домашними заботами
Планы Германии по импорту сжиженного природного газа оказались под угрозой срыва
Планы Германии по импорту сжиженного природного газа оказались под

Еще по теме

«Бузову хватит удар»: предстоящую свадьбу Тарасова и Костенко бурно обсуждают в Сети
«Это следующая жена?»: молодожена Дмитрия Тарасова потроллили за свежий снимок с незнакомкой
Дмитрий Тарасов сделал предложение Анастасии Костенко
Тарасов глумится над Бузовой после скандала на «Матч ТВ»