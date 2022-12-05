. Дочь Анастасии Заворотнюк попросила молиться за больную маму
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Дочь Анастасии Заворотнюк попросила молиться за больную маму

Дочь Анастасии Заворотнюк попросила молиться за больную маму
Дочь Анастасии Заворотнюк лаконично высказалась о здоровье тяжело больной матери. Анастасия Заворотнюк с 2018 года борется с раком мозга – глиобластомой. Она уже много лет не появляется на публике, скрываясь от посторонних в своем особняке в Крекшино. Поклонники и коллеги видели ее в последний раз все в том же 2018-м. С тех пор актриса предпочитает находиться в окружении семьи в своем загородном доме За все четыре года отчаянной борьбы со смертельной болезнью информации о жизни звезды в прессу просачивалось очень мало. Актрису видели летом 2022 года — камеры дорожного видеонаблюдения зафиксировали машину ее мужа Петра Чернышова, предположительно, Заворотнюк находилась на переднем сиденье. Но узнать Анастасию было сложно, лечение изменило ее внешний вид. Муж и мама звезды, которая безотрывно находится рядом с ней, не дают никаких комментариев. Единственным источником информации об Анастасии стала ее старшая дочка Анна.
Она крайне тяжело приняла факт смертельной болезни мамы.
«Когда я узнала о болезни, то похудела до анорексии. Просто не могла есть год. Впихивала в себя еду, просто чтобы сохранять жизнедеятельность. Я нервничаю, но более-менее умеренно, и это не сравнить с неизлечимой болезнью близкого», — призналась подписчикам Анна. Теперь изредка она отвечает в комментариях подписчикам, как себя чувствует «няня Вика». Сначала неизменно благодарит за внимание и заботу о ее маме, а потом скупо делится новостями. «Она болеет очень сильно… что здесь еще сказать, только молиться за нее», — просит Анна подписчиков. Недавно Анна вышла замуж. Дочь актрисы начала встречаться со своим избранником еще во время учебы в Америке, восемь лет назад. Они оба родились в России и волею судеб встретились студентами в Нью-Йорке.
# Шоу-бизнес Заворотнюк Анастасия
По материалам: z-aya

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