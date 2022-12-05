. Дочка Юлии Ковальчук доводит до слез

Певица Юлия Ковальчук рассказал о подрастающей дочери. Артистка вместе с супругом Алексеем Чумаковым воспитывают наследницу в любви и заботе. В последнее время ребенок стал заводить необычные разговоры. Экс-солистка группы «Блестящие» редко говорит о наследнице, которую тщательно скрывает от посторонних глаз и оберегает от внимания общественности. Блондинка готова с упоением рассказывать о творчестве, а вот о любимой дочери говорит совсем не часто. Лишь в исключительных случаях певица делится информацией о ребенке. Так, в свежем интервью она поведала о философских мыслях, которые периодически посещают ее дочь. «Амелия у нас очень чувственная девочка, и периодически она меня разговорами доводит до слез, в хорошем смысле. Потому что она любит порассуждать на тему бога, смерти и души. Такие разговоры меня умиляют и трогают. Тяжело разговаривать с маленьким ребенком, который говорит: «Мамочка, я бы не хотела, чтобы ты умирала и старела». А ребенку пяти лет нет еще. Я уверена, что это чуткость к этому мира. Я обескуражена», — поделилась 40-летняя вокалистка в YouTube-шоу «Дерзкая готовка с Ляйсан».Ковальчук и Чумакова можно с уверенностью назвать одной из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе. В браке артисты более восьми лет, но к этому шагу они шли постепенно, как и не торопились обзаводиться первенцем. Многие интересуются, когда пара задумается о втором ребенке. Однако пока супруги не планируют беременность. Ведь все свободное время звездные родители посвящают малышке Амелии. Ранее певица делилась, что дочь в чем-то похожа на Чумакова. В частности, она унаследовала от него чувство юмора. «Амелия очень грамотно копирует все папины шуточки, уже сама начинает прикалываться над нами так, что мы не можем сообразить: это стендапер или четырехлетний ребенок?!» — делилась наблюдениями исполнительница хита «Белый флаг».