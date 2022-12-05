. Евгений Пригожин оценил предложение сделать "ЧВК Вагнер центр" из дома Аллы Борисовны и Максима Галкина*
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Евгений Пригожин оценил предложение сделать "ЧВК Вагнер центр" из дома Аллы Борисовны и Максима Галкина*

Евгений Пригожин оценил предложение сделать "ЧВК Вагнер центр" из дома Аллы Борисовны и Максима Галкина*

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин не считает правильным предложение депутата Виталия Милонова о передаче замка Аллы Пугачевой и Максима Галкина** под центр для частной военной компании. До этого депутат захотел арестовать активы артистов за якобы финансирование фонда Зеленского.

"Я к этому отношусь крайне отрицательно. При всем уважении к Виталию Валентиновичу Милонову считаю это предложение неправильным. Если этот замок принадлежит Пугачевой, пускай она его продаст, заберет деньги, купит себе домик в Израиле и обрезание для Галкина на сдачу".

Пригожин подчеркнул, что под ЧВК "Вагнер" ничего забирать не надо, поскольку у бойцов и так все есть.


"Мы сами разберемся и ни у кого ничего не берем. А если кому-то что-то очень хочется национализировать, сделайте в нем детский сад", - отметил бизнесмен.

Ранее в Сети были опубликованы фотографии билета на экскурсию в "Замок примадонны" более чем за 10 тысяч рублей. Посетителям предлагали увидеть гардеробные и клозеты. На билете было написано, что все средства от продаж якобы перечислят в благотворительный фонд жены президента Украины Елены Зеленской. Ряд СМИ предположил, что это фейк. Милонов же заявил, что если информация верна, то нужно замок срочно арестовать, как и все активы Пугачевой.

"Потому что финансировать фонд Зеленской — это преступление. Поэтому естественно, что тот человек, который это делает, для него должна быть абсолютна заблокирована такая возможность. Пугачева не должна иметь возможности распоряжаться таким имуществом. Честно говоря, после такого поступка замок должны продать на аукционе, а деньги направить на помощь детям Донбасса", - высказался Милонов, добавив, что можно поступить еще более "эффективно", сделав из замка Пугачевой центр ЧВК "Вагнер".


* внесены Минюстом РФ в список иноагентов
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По материалам: uposters.ru

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