. Евгения Крюкова рассказала о смерти бывшего мужа

Звезда «Петербургских тайн», 51-летняя актриса Евгения Крюкова поделилась подробностями личной жизни. Евгения Крюкова была замужем за бизнесменом Александром Каревым. От третьего мужа звезда родила дочь Евдокию. К сожалению, брак артистки и предпринимателя оказался неудачным. Однако бывшие супруги прекрасно общались друг с другом. В первую очередь, ради общей дочери. Оказалось, в прошлом году Карев переболел коронавирусом, который дал осложнения на сердце. Бизнесмен вернулся к работе сразу после болезни. Это решение стало роковым для Александра. У него случился инфаркт, из-за которого мужчина и умер. Для Евгении и Евдокии это событие стало настоящей трагедией.«У нас просто исчезло взаимопонимание. Мы расстались. Это было мое решение. У дочери никогда не было запретов на то, чтобы общаться с папой. Этого даже не могло быть! У нас сложились очень близкие отношения! В прошлом марте у Александра случился инфаркт. Он переболел ковидом. После этого, видимо, решил быстро прийти в рабочий режим, но нужно было восстановиться. Дочь переживала очень тяжело. Они любили друг друга», — призналась 51-летняя актриса в «Судьбе человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1». Сейчас Евгения живет с бизнесменом Сергеем Гляделкиным. Пара свои отношения решила не узаконивать, зато влюбленные обвенчались. Крюкова признается, что считает себя верующим человеком. По этой причине ей было страшно сниматься в фильме «Вий» в роли Панночки. Звезда, памятуя о едва не случившейся с Натальей Варлей трагедии (артистка едва не выпала из гроба во время съемок), обратилась к батюшке. Но тот успокоил Евгению.