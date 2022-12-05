. Глеб Матвейчук бросил жену с двумя детьми

Актер Глеб Матвейчук остался в одиночестве. Елена Глазкова объявила о расставании с Глебом Матвейчуком, спустя пять лет отношений. Брак не спасло и наличие наследников. Актриса отметила, что они уже давно не живут вместе. О непростом решении 35-летняя Елена написала в личном блоге. Актриса отметила, что разрыв отношений прошел на мирной ноте и они будут вместе заботиться о наследниках. «Я и Глеб больше не живем вместе и не являемся парой, но мы остаемся родителями наших чудесных деток, и будем и дальше их вместе воспитывать. Это случилось не вчера. Это не спонтанное решение. Никто ни к кому не уходил. Да, мы расстались, но расстались в дружеских отношениях, и всегда останемся близкими друг другу людьми», — делилась звезда.Глазкова также поблагодарила теперь уже экс-возлюбленного за совместные годы. «Он был и будет прекрасным отцом Алисы и Саши. Наше расставание — это сознательный выбор двух близких людей, которые желают друг другу лучшей жизни», — заключила она. Пользователи Сети поддержали артистов: «Самое правильное решение быть честной перед собой и другими! Жизнь продолжается и впереди только самое хорошее». Некоторые были расстроены, признаваясь, что это подкосило их веру в настоящие чувства. «Как неожиданно… Как же верить в любовь, если такие пары распадаются… Счастья и вам, Лена, и Глебу!» — пишут фанаты. 42-летний Матвейчук пока не комментирует серьезные перемены в личной жизни. Артист погружен в рабочий процесс. В соцсетях он рассказал о своем плотном графике на декабрь.