. Гороскоп Павла Глобы на неделю с 5 по 11 декабря 2022 года

Вадим Карасев

Гороскопы — лучшие друзья для тех из нас, кто любит все планировать заранее. Настало время узнать, каким будет влияние звезд и планет для представителей каждого из знаков Зодиака в грядущие семь дней.

Портал Woman’s day уже поделился с нами полезной информацией о том, какой эту неделю видит главный астролог СНГ — Павел Глоба. Эксперты сайта dailyhoro. ru немного расширили эти рекомендации и дали чуть более точное пояснение того, где и как можно искать удачу каждому из Знаков Зодиака в период первой полноценной недели декабря.

Овен

Овнам прежде всего в период с 5 по 11 декабря нужно перестать лгать. Нет, это не намек на то, что люди данного Знака любят врать. Просто звезды и планеты сейчас в таком положении, при котором нечестность и изворотливость для Овнов может стать причиной начала черной полосы и больших проблем во всех сферах. Особенно опасной ложь будет 10 декабря — в самый неблагоприятный день недели. 8 декабря, напротив, Овны окажутся во власти позитивной энергии Солнца и Марса. Неделя в целом подходит для заключения сделок и для деловых знакомств. Не стоит забывать про отдых.

Телец

У Тельцов наступает не лучшее время для бизнеса, работы и расширения финансовых возможностей. В любви тоже возможны неурядицы, но в амурной сфере можно легко все преодолеть, если уметь договариваться и мириться. Астрологи считают, что это отличное время для духовных практик и поисков себя. В этом Тельцам помогут четыре шага от мастеров Шаолинь. Физическая активность, как обычно, будет полезной, но в период с 5 по 11 число лучше не слишком сильно усердствовать в спортзале. Опасными будут экстремальные виды спорта.

Близнецы

Если переутомляться в эти семь дней, о себе могут напомнить старые болячки, а также душевные переживания, психотравмы, полученные много лет назад. На работе и дома лучше заниматься максимально привычными делами. Усталость может значительно ухудшить настроение. В любви тоже возможны разногласия, особенно в середине недели, но Близнецы легко их переживут, если будут обсуждать свои чувства с партнером. Не исключено, что представителям данного Знака будут часто сниться вещие сны. Чтобы было легче ориентироваться в них, советуем ознакомиться с нашей статьей на эту тему.

Рак

Ракам срочно необходимо избавиться от эмоций, которые вызывают болезни. Вообще, эту неделю важно посвятить своему эмоциональному и физическому здоровью. Не стоит переутомляться и проводить на работе много времени. Если есть какие-то переживания на тему работы и бизнеса, Вселенная поможет Ракам разобраться со всем этим. В принципе. Это неплохое время для спокойного общения, особенно с самыми близкими людьми. На выходных энергетика Венеры из-за перехода в Козерога ухудшится, поэтому Ракам стоит посвятить свое время себе в субботу и воскресенье.

Лев

У Львов ожидается сильный отток энергии, но если воспользоваться уже в понедельник одним из пяти способов возвращения жизненных сил, ситуация станет лучше. При наличии сил стоит в первую очередь уделить время любовной сфере. Работа и бизнес окажутся на втором месте по приоритету, но забывать про свои обязанности точно не стоит, особенно в понедельник и вторник, иначе Меркурий сделает так, что Львы быстро утратят свою силу. Самые главные качества успешных Львов — щедрость, общительность, искренность. Важно заботиться о тех, кто дорог.

Дева

Девам в период с 5 по 11 декабря стоит уповать на слова и мысли, привлекающие удачу. Они будут самыми сильными талисманами и самыми верными помощниками в привлечении удачи. Отношения, которые начались в ближайшем прошлом, могут заставить Дев переживать из-за пустяков. Начинается не самое удачное время для поспешных решений и для новых знакомств. Одиноким представителям Знака будет достаточно легко пережить уединение, даже если оно окажется вынужденным. Астрологи считают, что энергии и времени на работу будет мало, так что лучше не брать на себя новых обязательств.

Весы

Весы — люди яркие, светлые и добрые. К сожалению, для счастья и удачи им может не хватать толики оптимизма, так что в эти семь дней лучше пользоваться пятью способами развития позитивного мышления. Деньги принесут командировки и в целом умение двигаться и не сидеть на месте. В любви полезной окажется романтика, причем абсолютно не важно, на каком этапе находятся отношения — в самом начале конфетно-букетного периода или же на десятом году брака. Флиртовать и ухаживать можно даже спустя много лет вместе. Нужно воспользоваться своим умением делать праздник без причины.

Скорпион

У Скорпионов наступает неплохое время для того, чтобы попробовать научиться чему-нибудь новому. Например, учитывая не самые радужные перспективы из-за Меркурия и Венеры в Знаке Козерога с 6 и 10 числа соответственно, можно попробовать научиться медитировать. Это умение будет благотворно сказываться на настроении Скорпионов, особенно в такое нервозное время как сейчас. Это не самое лучшее время для дорогостоящих покупок и крупных финансовых операций. На работе стоит быть предельно осторожными всем, кто имеет непосредственное отношение к деньгам.

Стрелец

Стрельцам на этой неделе удастся изменить свою судьбу, несмотря на трудности и проблемы, которые им может преподнести Меркурий. В любовной сфере будут неприятности, но благодаря своему острому уму и креативности Стрельцы быстр ос ними справятся. Это замечательный момент для того, чтобы немного скорректировать свой образ. Изменения в стиле помогут Стрельцам повысить уверенность в себе. Если надоело текущее место работы, то эта неделя прекрасно подойдет для поисков новой работы. Скорее всего, новые работодатели заинтересуются Стрельцами.

Козерог

У Козерогов наступает очень важное время, в которое даже отдыхать стоит с пользой для ума и здоровья. Например, можно принимать ванну с солью, ходить в спортзал, а также читать книги, полезные для энергетики. Спокойное времяпрепровождение желательно чередовать с занятиями спортом и работой. Чрезмерный отдых или переутомления — две крайности, которым нет места в жизни Козерогов на данный момент. 10 и 11 декабря люди данного Знака могут утратить часть своей энергии, так что на выходных лучше выбрать спокойный вид отдыха.

Водолей

У Водолеев начинается идеальное время для очистки кармы. Вселенная заметит все самые добрые и позитивные поступки этих людей, дав им силу и энергию на то, чтобы сделать нечто хорошее. Большим плюсом для Водолеев станет умение вести себя спокойно в любой ситуации. Нервозность может стать причиной больших проблем. На этой неделе полезно будет полагаться на поддержку близких, друзей, коллег. Можно смело просить их о помощи, особенно если ситуация такова, что в одиночку разобраться с проблемами будет попросту невозможно.

Рыбы

Эту неделю нельзя назвать простой. Ночные светила будут очень негативно влиять на энергетику представителей данного Знака, так что им придется максимально осторожно тратить свои силы и энергию на дела. Астрологи настоятельно рекомендуют Рыбам обращать внимание на одежду, ведь неудачно подобранные элементы будут блокировать чакры. Ранее мы рассказывали о том, какая именно одежда этому способствует. В работе и в любви важно сосредоточиться на самом главном. Все второстепенные задачи и дела лучше отложить на потом.