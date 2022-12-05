. Григорий Лепс оправдывается за скандальную выходку на концерте

60-летний певец Григорий Лепс вляпался в публичный скандал. Артист совершил громкую выходку на своем концерте в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге. Музыкант швырнул микрофон и ушел за кулисы. Лепс исполнял свой хит «Самый лучший день». Внезапно посреди припева он бросил микрофон о сцену и снял очки. За музыканта петь продолжили зрители. После этого артист ушел за кулисы. Директор певца Владимир Урюпин после шоу заявил, что тот заболел. «Ну на самом деле, он бросил микрофон — это была крайняя степень. Два часа он отработал, смог. Но последняя песня подвела уже, конечно. Люди довольные. Немножко приболел артист просто. Лечимся», — пояснил Владимир в беседе с «Лайфом».Сам Григорий тоже объяснил свое поведение. Артист поблагодарил публику, с которой ему было приятно увидеться. «Немножко приболел, прихрипел. Непростой вчера был концерт. Не всё прошло по плану, многое не удалось, приболел... Но вы были невероятны! Спасибо огромное всем и каждому за такой невероятно теплый прием, за поддержку, за то, что весь зал пел в унисон... Это невероятно дорого и действительно ценно», — отметил певец. Он пообещал выступить в Санкт-Петербурге еще раз, уже в следующем году. «Мы обязательно еще споем вместе. И это будет самый лучший день», — резюмировал певец. После развода Григорий Лепс зарегистрировался на сайте знакомств. Артист не стал скрывать, что готов стать отцом еще раз.