. Григорий Лепс устроил драку с фанатом после концерта в Петербурге (фото + 2 видео)
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Григорий Лепс устроил драку с фанатом после концерта в Петербурге (фото + 2 видео)

Григорий Лепс устроил драку с фанатом после концерта в Петербурге"Самый лучший день" у Григория Лепса наступил 3 декабря - в Петербурге он устроил концерт в честь юбилея, который прошел летом. Полный Ледовый, а после музыкант отправился в бар, где сцепился с одним из посетителей. По одной версии - это назойливый фанат, который хотел фото, по другой - Лепс сам нарвался, пыталась сыграть с ним в нарды на 10 тысяч долларов. Теперь его "махач" - главная тема дня.


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По материалам: триникси

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