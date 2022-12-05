. Григорий Лепс устроил драку с фанатом после концерта в Петербурге (фото + 2 видео)

Вадим Карасев

"Самый лучший день" у Григория Лепса наступил 3 декабря - в Петербурге он устроил концерт в честь юбилея, который прошел летом. Полный Ледовый, а после музыкант отправился в бар, где сцепился с одним из посетителей. По одной версии - это назойливый фанат, который хотел фото, по другой - Лепс сам нарвался, пыталась сыграть с ним в нарды на 10 тысяч долларов. Теперь его "махач" - главная тема дня.