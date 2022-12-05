. Григорий Лепс устроил разборки в Питере

Певец Григорий Лепс с охраной подрался на улице после концерта. Рабочая поездка Лепса в Санкт-Петербург запомнилась не только его срывом во время выступления, но и другим способом выхода агрессии. За пару часов до драки Лепс отыграл концерт, на котором сорвался из-за севшего голоса: внезапно бросил микрофон и очки и ушел со сцены. Видео с этим выпадом моментально распространилось в Сети. Однако на этом неприятности артиста не закончились. Поздно ночью Григорий вместе с директором и охранником отправился в один из питерских баров, где у них случился конфликт с другими посетителями. На камеру попало, как музыкант вступает в перепалку с неизвестным мужчиной уже на выходе из заведения. Мирным способом урегулировать ситуацию не удается, завязывается драка.К избиению присоединился сам певец. Видео оборвалось на том моменте, где Лепс и его коллега наносят удары по мужчине. Как сообщают СМИ, в случившемся разбирается полиция, пишет «Фонтанки». К слову, представители звезды так и не отреагировали на происходящее. Только недавно директор музыканта Владимир Урюпин рассказывал «КП» что же стало причиной его срыва во время концерта. «Заболел человек, это была крайняя степень. Два часа двадцать минут отработал, смог. Но последняя песня подвела уже, конечно. Люди довольные. Немножко приболел артист просто. Лечимся», — оправдывал он.