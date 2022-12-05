. Григорию Лепсу может грозить тюремный срок
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Григорию Лепсу может грозить тюремный срок

Григорию Лепсу может грозить тюремный срок
Певец Григорий Лепс избил мужчину, который написал на него заявление.   Потасовка, произошедшая минувшей ночью в Питере, ожидаемо стала предметом бурных дискуссий в Сети. Привлекла она внимание и правоохранителей. Так, пострадавший мужчина обратился в полицию с заявлением. Стало известно, что в драку с Лепсом вступил 39-летний петербуржец по имени Дмитрий. Он отдыхал в баре в тот момент, когда туда вошла компания певца. По некоторым данным, Григорий сначала щедро угощал гостей горячительными напитками, но потом что-то пошло не так. Дальше версии произошедшего разнятся. Совладелец питейного заведения, Николай Белоусов, утверждает, что причиной конфликта стала назойливость фанатов артиста. «Приехал Григорий Лепс, расстроенный после концерта — что он не удался и голос пропал, заехал выпить виски. В баре был пьяный гость, который докопался до него. Они пошли на улицу, кувырнулись, их разняли, зашли обратно, каждый заказал себе еще по виски. Лепс рассчитался и уехал. Никаких историй, что кто-то на кого-то набросился и начал избивать, не было», — уверен бизнесмен.
Пострадавший же поведал иную точку зрения. Мол, он играл в заведении в нарды, когда появился Лепс. Сначала Дмитрий обрадовался возможности пообщаться, но чуть позже расстроился: так как Григорий, якобы, достал пачку купюр и предложил сыграть на 10 тысяч долларов. Мужчина в ответ заверил, что у него таких денег нет. По версии потерпевшего, Григорий отвесил ему оплеуху, действие переместилось на улицу, где к «бойцам» присоединились охранники бара. Дальнейшие события известны — они попали на видео. Представитель Дмитрия тоже прокомментировал ситуацию. Он уверен, что артист и его сотрудники должны понести наказание, так как у его клиента сломан нос со смещением. «Мое мнение однозначно — в действиях гражданина Лепса и его охранников я усматриваю нарушение второй части статьи 112 УК РФ — «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Объясню свою позицию — вторая часть статьи 112, так как избивали моего доверителя — группой (кстати, до 5 лет — прим. ред.). Так как в распоряжении дознания будет соответствующее видео (защитник еще не знал, что у нас оно уже есть — прим. ред.), показания свидетелей, то вопрос очевиден, не требует особого расследования и не вызывает сомнения», — сказал адвокат Евгений Хейфец «Фонтанкн».
# Шоу-бизнес Лепс Григорий
По материалам: z-aya

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