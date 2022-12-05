. Губернатор назвал причину взрыва газа в жилом доме в Ярославле

Причиной взрыва газа в жилом доме в Ярославле стала самовольная эксплуатация газового оборудования, заявил на оперативном совещании губернатор области Михаил Евраев.

Взрыв произошел в понедельник на последнем этаже трехэтажного жилого дома 1960 года постройки. По данным регионального главка МЧС, информация о взрыве поступила в 6.15 мск, в доме обрушились чердачные перекрытия и кровля. Сообщается, что здание газифицировано. Из дома эвакуировали 28 человек, есть один пострадавший.

«Причина взрыва очень простая — это самовольная эксплуатация газового оборудования. Произошло это на третьем этаже в квартире, кровля повреждена серьезно. Другие квартиры не пострадали», - цитирует Евраева РИА «Новости».

Ранее в понедельник утром стало известно о взрыве газа в одном из жилых домов города Заволжье Нижегородской области. ЧП произошло около 10.00, после чего возник пожар, распространившийся на площади около 30 квадратных метров. Из дома были эвакуированы 18 человек, в том числе трое детей.