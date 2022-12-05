. Худяков запретил сыну Наташи Королевой покидать страну
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Худяков запретил сыну Наташи Королевой покидать страну

Худяков запретил сыну Наташи Королевой покидать страну
Политик считает, что сына певицы Наташи Королевой нужно заставить отрабатывать в России. Роман Худяков в ужасе от решения Архипа Глушко. Роман Худяков узнал, что по окончании вуза Архип Глушко, сын Наташи Королевой и Сергея Глушко (Тарзан), собирается покинуть страну. Политик уверен, что советский опыт правильный, когда существовало обязательное распределение молодых специалистов по всей стране. Худяков убежден, что если ты получил образование в России, то должен отдать дань трудом стране в благодарность.
«Нет, Архип, — должны сказать парню не родители, которые одобряют его решение, а государство, — ты не поедешь за рубеж, пока несколько лет не отработаешь в России — на благо своей страны и ее народа. Сколько ты учился в вузе? Четыре года?! Вот четыре года и поработай в таком-то прекрасном городе, куда тебя направит страна, — а потом можешь сам принимать решение — оставаться там, перебираться в большой город, или ехать за рубеж. У многих желание уезжать отпадет»*, — написал в соцсетях Худяков. Он считает, что Архип должен жить в России, обустраивать ее. И не только ради себя и своей любимой, но и ради мамы и папы, которые хорошо тут зарабатывают. *Сохранены авторские стилистика, грамматика и пунктуация.
# Шоу-бизнес Королева Наташа
По материалам: z-aya

Последние новости

Салибеков решил начать встречаться с Сайловой, чтобы не вылететь с Дом-2
Салибеков решил начать встречаться с Сайловой, чтобы не вылететь с
Как приготовить вкусное веганское оливье: проверенные рецепты, которые не навредят фигуре
Как приготовить вкусное веганское оливье: проверенные рецепты,
Сообщение об упавшей в Молдавии российской ракете не подтвердилось
Сообщение об упавшей в Молдавии российской ракете не подтвердилось
Поставки газа из Великобритании в ЕС стали рекордными
Поставки газа из Великобритании в ЕС стали рекордными
Адвокат предположил возможное наказание для подравшегося с гостем бара Лепса
Адвокат предположил возможное наказание для подравшегося с гостем
В замок Аллы Пугачевой начали продавать билеты
В замок Аллы Пугачевой начали продавать билеты
Худяков запретил сыну Наташи Королевой покидать страну
Худяков запретил сыну Наташи Королевой покидать страну
Дочь Анастасии Заворотнюк попросила молиться за больную маму
Дочь Анастасии Заворотнюк попросила молиться за больную маму
Похоже, релиз Star Wars Jedi: Survivor от Respawn и EA состоится 16 марта
Похоже, релиз Star Wars Jedi: Survivor от Respawn и EA состоится 16
Любимые оттенки Кролика подскажут, в каком цвете встречать Новый 2023 год
Любимые оттенки Кролика подскажут, в каком цвете встречать Новый 2023
Эти 13 игр уже можно опробовать бесплатно на Xbox в рамках Xbox Winter Demo Event
Эти 13 игр уже можно опробовать бесплатно на Xbox в рамках Xbox
Предложение Макрона "гарантировать безопасность России" возмутило Польшу
Предложение Макрона "гарантировать безопасность России"

Топ на сегодня

Планы Германии по импорту сжиженного природного газа оказались под угрозой срыва
Планы Германии по импорту сжиженного природного газа оказались под
Валерия Ланская с трудом справляется с домашними заботами
Валерия Ланская с трудом справляется с домашними заботами
В России решили освободить часть пенсионеров от налогов
В России решили освободить часть пенсионеров от налогов
ЧП: Взрыв привел к обрушению многоквартирного дома и гибели людей
ЧП: Взрыв привел к обрушению многоквартирного дома и гибели людей
Евгений Пригожин оценил предложение сделать "ЧВК Вагнер центр" из дома Аллы Борисовны и Максима Галкина*
Евгений Пригожин оценил предложение сделать "ЧВК Вагнер

Еще по теме

Сын Наташи Королевой сменил имидж и возмужал
Сергей Глушко рассказал, сколько ему предлагали за жену
Сергей Глушко считает, что у его сына будет еще много девушек
Сергей Глушко впервые высказался о конфликте с тещей