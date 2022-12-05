. Худяков запретил сыну Наташи Королевой покидать страну

Политик считает, что сына певицы Наташи Королевой нужно заставить отрабатывать в России. Роман Худяков в ужасе от решения Архипа Глушко. Роман Худяков узнал, что по окончании вуза Архип Глушко, сын Наташи Королевой и Сергея Глушко (Тарзан), собирается покинуть страну. Политик уверен, что советский опыт правильный, когда существовало обязательное распределение молодых специалистов по всей стране. Худяков убежден, что если ты получил образование в России, то должен отдать дань трудом стране в благодарность.«Нет, Архип, — должны сказать парню не родители, которые одобряют его решение, а государство, — ты не поедешь за рубеж, пока несколько лет не отработаешь в России — на благо своей страны и ее народа. Сколько ты учился в вузе? Четыре года?! Вот четыре года и поработай в таком-то прекрасном городе, куда тебя направит страна, — а потом можешь сам принимать решение — оставаться там, перебираться в большой город, или ехать за рубеж. У многих желание уезжать отпадет»*, — написал в соцсетях Худяков. Он считает, что Архип должен жить в России, обустраивать ее. И не только ради себя и своей любимой, но и ради мамы и папы, которые хорошо тут зарабатывают. *Сохранены авторские стилистика, грамматика и пунктуация.