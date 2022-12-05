. Иван Ургант отказался снижать свой ценник

Ведущий и актер Иван Ургант не снижает свои запросы, не смотря ни на что. Репутационные потери не повлияли на ценообразование. В Сети накануне месяца новогодних корпоративов появились расценки топовых звезд, из года в год наиболее востребованных у народа. Если ему верить, то селебрити подешевели и сильно упали в цене: якобы, Киркоров скинул с 12 до 10 млн рублей за выступление, Лепс – с 11 до 8 млн. А Иван Ургант, долгие годы бывший лидером среди ведущих мероприятий, вообще «опустился» с 6 до 2 млн.Но звездный промоутер Табриз Шахиди в своем Telegram-канале опроверг указанные расценки. «Откуда составители этих громких заголовков и красочных картинок берут цифры - загадка. Почти везде соврали, а доверчивые распространяют, не удосужившись обратиться к авторитетным экспертам. Очевидно, что артиста можно продать и дороже. Но Ваню-то зачем так «унижать»?» - вопрошает Шихиди. Эксперт подчеркнул, что «Иван как стоил 60 тысяч евро (3.5-4 млн), так и стоит». То есть репутационные потери Урганта никак не сказались на ценообразовании – шоумен, судя по всему, надеется еще подзаработать хотя бы в конце года.