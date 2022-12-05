. Иван Ургант отказался снижать свой ценник
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Иван Ургант отказался снижать свой ценник

Иван Ургант отказался снижать свой ценник
Ведущий и актер Иван Ургант не снижает свои запросы, не смотря ни на что. Репутационные потери не повлияли на ценообразование. В Сети накануне месяца новогодних корпоративов появились расценки топовых звезд, из года в год наиболее востребованных у народа. Если ему верить, то селебрити подешевели и сильно упали в цене: якобы, Киркоров скинул с 12 до 10 млн рублей за выступление, Лепс – с 11 до 8 млн. А Иван Ургант, долгие годы бывший лидером среди ведущих мероприятий, вообще «опустился» с 6 до 2 млн.
Но звездный промоутер Табриз Шахиди в своем Telegram-канале опроверг указанные расценки. «Откуда составители этих громких заголовков и красочных картинок берут цифры - загадка. Почти везде соврали, а доверчивые распространяют, не удосужившись обратиться к авторитетным экспертам. Очевидно, что артиста можно продать и дороже. Но Ваню-то зачем так «унижать»?» - вопрошает Шихиди. Эксперт подчеркнул, что «Иван как стоил 60 тысяч евро (3.5-4 млн), так и стоит». То есть репутационные потери Урганта никак не сказались на ценообразовании – шоумен, судя по всему, надеется еще подзаработать хотя бы в конце года.
# Шоу-бизнес Ургант Иван
По материалам: z-aya

Последние новости

Как сейчас выглядит Гена Букин? (4 фото)
Как сейчас выглядит Гена Букин? (4 фото)
Максиму Галкинку россияне по-прежнему готовы платить сумасшедшие деньги
Максиму Галкинку россияне по-прежнему готовы платить сумасшедшие
Григорию Лепсу может грозить тюремный срок
Григорию Лепсу может грозить тюремный срок
Иван Ургант отказался снижать свой ценник
Иван Ургант отказался снижать свой ценник
Слух: одна из лучших игр этого года Neon White выйдет на Xbox и в Game Pass
Слух: одна из лучших игр этого года Neon White выйдет на Xbox и в
От каких предметов гардероба лучше избавиться, чтобы не притягивать болезни и несчастья
От каких предметов гардероба лучше избавиться, чтобы не притягивать
Евгений Пригожин оценил предложение сделать "ЧВК Вагнер центр" из дома Аллы Борисовны и Максима Галкина*
Евгений Пригожин оценил предложение сделать "ЧВК Вагнер
Новогоднее меню 2023: 3 блюда на праздничном столе для удачи и процветания
Новогоднее меню 2023: 3 блюда на праздничном столе для удачи и
Экс-посол Украины упрекнул учебник за главу о Крыме и вызвал возмущение в сети
Экс-посол Украины упрекнул учебник за главу о Крыме и вызвал
Некоторым категориям россиян предложили разрешить досрочный выход на пенсию
Некоторым категориям россиян предложили разрешить досрочный выход на
Блогер Некоглай рассказал о своем задержании и избиении в полиции
Блогер Некоглай рассказал о своем задержании и избиении в полиции
Лунный день сегодня 5 декабря 2022 года
Лунный день сегодня 5 декабря 2022 года

Топ на сегодня

Евросоюз опубликовал решение по потолку цен на российскую нефть
Евросоюз опубликовал решение по потолку цен на российскую нефть
ЕС опубликовал решение по потолку цен на российскую нефть
ЕС опубликовал решение по потолку цен на российскую нефть
Ивана Кнолль - самая красивая болельщица на Чемпионате мира 2022 в Катаре (20 фото + видео)
Ивана Кнолль - самая красивая болельщица на Чемпионате мира 2022 в
В России насчитали рекордную сумму просроченных кредитов
В России насчитали рекордную сумму просроченных кредитов
Армия Израиля раскрыла уничтоженные в секторе Газа цели ХАМАС
Армия Израиля раскрыла уничтоженные в секторе Газа цели ХАМАС

Еще по теме

Иван Ургант поделился секретом молодости
Иван Ургант рассказал о своем участии в КВН
Иван Ургант поздравит россиянок клипом с Niletto
Иван Ургант рассмешил Ивана Дорна шуткой про Иванку Трамп