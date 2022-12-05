. Эковолонтерство на Байкале, музыка для детей Арктики и соцпомощь в ХМАО: лучшие проекты-участники #МЫВМЕСТЕ

Вадим Карасев

Финалистами Международной Премии #МЫВМЕСТЕ стали 112 проектов из 47 регионов страны. До объявления победителей Ruposters рассказывает о наиболее интересных проектах по версии редакции.

Проект "Волшебники Югры" придумал и воплотил в жизнь предприниматель Мовам Ханларов. Он сумел собрать неравнодушных бизнесменов Нефтеюганска, которые помогают самым незащищенным слоям населения: одиноким пожилым людям и детям с ОВЗ. В прошлый раз к Новому году "Волшебники Югры" собрали 88 сладких наборов для ветеранов и 200 сладких подарков и мягких игрушек для ребятишек с инвалидностью. Предприниматели приняли участие в акции "Елка желаний", они подарили ноутбуки и записали аудиопоздравление от Деда Мороза, а в Дом для одиноких престарелых передали сладкие наборы для новогоднего праздника.

"Я и раньше всегда принимал участие в благотворительных акциях, но старался это не афишировать. Мне казалось, нельзя делать пиар на том, что идет по зову сердца и велению души. Но когда я увидел, что мой пример вдохновляет других людей, изменил свое мнение. Теперь считаю, чем больше народу воодушевит каждый из нас на благие дела, тем лучше", — рассказал Ханларов.

Учитель музыки Анна Гришко из Мурманской области придумала проект "Музыкальные надежды Арктики". Все началось с того, что девушка переехала в военный гарнизон вслед за супругом офицером-подводником. Пианистка, выпускница консерватории, решила, что дети защитников Родины должны иметь равные и бесплатные образовательные, культурные и просветительские возможности, как и их сверстники из крупных городов.

Проект состоит из серий открытых мастер-классов для учащихся детских музыкальных школ и школ искусств Мурманской области. Мастерством делятся преподаватели ведущих учебных заведений России. Мероприятия проходят в разных форматах – это и круглые столы, и конференции, и циклы концертов и лекций, сезонные Творческие школы в Мурманской области и Санкт-Петербурге.

"Считаю, наша миссия как выпускников консерватории — в том, чтобы кредит доверия, который нам государство дало в виде бесплатного фундаментального академического образования, доносить в регионы. Поэтому, попадая в регионы, мы должны транслировать то, чему научили нас наши великие учителя, передавать традиции и культурное наследие", — рассказала Гришко.

На сегодня в рамках проекта прошли три сезона в Мурманской области с охватом еще семи регионов России, а участниками очных мероприятий стали более трех тыс. детей, в том числе и с инвалидностью.

Экопроект "Мусор из головы" придумал житель Бурятии Чингис Болотов. Его инициатива направлена на экологическое воспитание и образование жителей и туристов побережья озера Байкал. Ежегодно тысячи гостей приезжают посмотреть на Байкал. Однако многие из гостей не обучены и не знают элементарных правил поведения на природе. В итоге никакие субботники и экологические акции не могут решить проблему загрязнения побережья озера. Поток туристов непрерывен, а отсутствующая инфраструктура для сбора мусора не может помочь муниципалитетам справиться с его постоянным наплывом. По словам Болотова, он ставит перед собой сложную, но очень благородную цель - воспитание экологически ответственного поведения перед собой и обществом.

Напомним, накануне Дня волонтера в Москве стартовал Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, который продлится до 7 декабря.

Мероприятие объединило более 30 тысяч человек из всех регионов страны. В рамках форума состоится церемония вручения Международной Премии #МЫВМЕСТЕ. Организаторы мероприятия – Росмолодежь и платформа ДОБРО.РФ. Лидируют по числу финалистов Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Татарстан и Вологодская область.