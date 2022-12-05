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Экс-посол Украины упрекнул учебник за главу о Крыме и вызвал возмущение в сети

Экс-посол Украины упрекнул учебник за главу о Крыме и вызвал возмущение в сетиВ Twitter осудили экс-посла Украины Мельника, раскритиковавшего учебник за статью о Крыме

Пользователи Twitter осудили экс-посла Украины в Германии, а ныне замминистра иностранных дел Андрея Мельника, который раскритиковал немецкий учебник. В главе говорилось, что в 2014 году большинство жителей полуострова проголосовали за присоединение к России. Дипломат упрекнул авторов за подобные заявления и призвал проверить все школьные пособия в ФРГ.

Слова Мельника вызвали возмущение комментаторов. Одни призвали бывшего посла обратить внимание на проблемы собственной страны и восполнить пробелы в знаниях истории. «Вместо того, чтобы читать лекции другим, я предлагаю сначала пополнить свои собственные исторические знания», — написал @DanutaHejman.

Его поддержал@Michael30805473. «Других проблем на данный момент нет? Я предпочел бы позаботиться о важных вещах и не пытаться постоянно искать ошибки в Германии», — сказал он.

Другие комментаторы напомнил, что историю нельзя переписывать под влиянием сложившейся политической ситуации. «Насколько я понимаю, учебник предназначен для передачи простых, объективных фактов, а не узкого взгляда украинца-националиста», — заявил @Lauer10Markus.

«Нельзя изменить учебники истории только потому, что ситуация в мире изменилась. Многие страны Европы и мира уже не ведут себя так, как они были записаны в учебниках истории. Тем не менее, можно вернуться к этим фактам. Объективность важна», — добавил @ThomasKuehne60.

Ранее министр обороны, вице-премьер Польши Мариуш Блащак заявил, что назначение бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника на должность замминистра иностранных дел страны является плохим решением.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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