. Эти 13 игр уже можно опробовать бесплатно на Xbox в рамках Xbox Winter Demo Event

Вадим Карасев





Завтра, 6 декабря, официально стартует Xbox Winter Demo Event на приставках Xbox. Это мероприятие, которое пройдет с 6 по 12 декабря, в рамках него игроки смогут опробовать более 20 демо-версий различных проектов. Полный список демо, которые будут доступны, не приводится. Но уже в Microsoft Store доступно 13 игр, которые можно опробовать бесплатно.

Afterglitch

Afterglitch Demo

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Afterglitch — экспериментальная научно-фантастическая видеоигра с видом от третьего лица. Игрок — космонавт, чье многомерное путешествие в поисках внеземной цивилизации важнее пункта назначения!



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Astronite

Astronite — Demo

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Возьмите под свой контроль отважного исследователя Астронита в этой 1-битной метроидвании и исследуйте огромную карту с различными зонами, полными скрытых секретов.



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Booom-Slang!

Booom-Slang! (Demo)

Проводник Хаос приветствует вас на самом престижном фестивале испытаний с высокой степенью риска, Booom-Slang!

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Clash: Artifacts of Chaos

Clash: Artifacts of Chaos — Demo

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Преследуемые наемниками, посланными могущественным врагом, воин Pseudo и маленькое существо под его защитой пускаются в опасное путешествие по незнакомым землям.

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Dad’s Monster House

Dad’s Monster House(Demo)

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Dad’s Monster House — это нарисованная от руки игра-головоломка с элементами ужасов и фэнтези.

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Dead Pets Unleashed

Dead Pets Unleashed Demo

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Борющаяся панк-группа Dead Pets все еще находится в поисках прорыва спустя почти 10 лет. У Горди большие планы на группу, но когда тебе исполняется 30, жизнь начинает мешать.

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Gori: Cuddly Carnage

Gori: Cuddly Carnage Demo

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Хотите рубить в капусту жуткие игрушки? Хотите сбивать жутких мутировавших единорогов? Хотите управлять смертоносным крутым котиком на убийственном ховерборде? Тогда у нас отличные новости! Gori: Cuddly Carnage — это именно та игра, которая вам нужна!

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Inkulinati

Inkulinati Demo

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Станьте мастером живых чернил, возьмите в руку перо и разработайте уникальную стратегию, которая принесет вам славу величайшего из мастеров-…

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Rhythm Sprout

Rhythm Sprout Demo

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Уникальный ритм-экшн с оригинальной музыкой и абсурдным сюжетом.

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The Wind Road

The Wind Road(Demo)

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«The Wind Road» — боевая игра в реальном времени в жанре ARPG, в которой создается мир боевых искусств, основанный на древнем Шелковом пути, на фоне вымышленной эпохи.

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Thirsty Suitors

Thirsty Suitors Demo

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Thirsty Suitors от Outerloop Games — это стильное приключение с сюжетом, которое разворачивается в пошаговых сражениях, катании на скейтборде и кулинарии.

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Trinity Fusion

Trinity Fusion Demo

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Управляйте своими параллельными личностями в миссии по спасению умирающей мультивселенной. Исследуйте темные научно-фантастические миры и участвуйте в динамичных, плавных и точных боях.

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Virgo Versus the Zodiac

Virgo Versus The Zodiac Demo

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В этой галактике, где каждое действие означает противодействие, вы будете играть за Деву, Святую Королеву, которую еретики часто называют Ужасной Королевой, сеющую хаос в Царствах Зодиака и оставляющую на пути след из звездной пыли.

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