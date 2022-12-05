. Эти 13 игр уже можно опробовать бесплатно на Xbox в рамках Xbox Winter Demo Event
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Эти 13 игр уже можно опробовать бесплатно на Xbox в рамках Xbox Winter Demo Event

Эти 13 игр уже можно опробовать бесплатно на Xbox в рамках Xbox Winter Demo Event


Завтра, 6 декабря, официально стартует Xbox Winter Demo Event на приставках Xbox. Это мероприятие, которое пройдет с 6 по 12 декабря, в рамках него игроки смогут опробовать более 20 демо-версий различных проектов. Полный список демо, которые будут доступны, не приводится. Но уже в Microsoft Store доступно 13 игр, которые можно опробовать бесплатно.

Afterglitch


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Afterglitch Demo

Afterglitch — экспериментальная научно-фантастическая видеоигра с видом от третьего лица. Игрок — космонавт, чье многомерное путешествие в поисках внеземной цивилизации важнее пункта назначения!

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Astronite


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Astronite — Demo

Возьмите под свой контроль отважного исследователя Астронита в этой 1-битной метроидвании и исследуйте огромную карту с различными зонами, полными скрытых секретов.

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Booom-Slang!

Booom-Slang! (Demo)

Проводник Хаос приветствует вас на самом престижном фестивале испытаний с высокой степенью риска, Booom-Slang!
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Clash: Artifacts of Chaos


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Clash: Artifacts of Chaos — Demo

Преследуемые наемниками, посланными могущественным врагом, воин Pseudo и маленькое существо под его защитой пускаются в опасное путешествие по незнакомым землям.
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Dad’s Monster House


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Dad’s Monster House(Demo)

Dad’s Monster House — это нарисованная от руки игра-головоломка с элементами ужасов и фэнтези.
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Dead Pets Unleashed


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Dead Pets Unleashed Demo

Борющаяся панк-группа Dead Pets все еще находится в поисках прорыва спустя почти 10 лет. У Горди большие планы на группу, но когда тебе исполняется 30, жизнь начинает мешать.
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Gori: Cuddly Carnage


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Gori: Cuddly Carnage Demo

Хотите рубить в капусту жуткие игрушки? Хотите сбивать жутких мутировавших единорогов? Хотите управлять смертоносным крутым котиком на убийственном ховерборде? Тогда у нас отличные новости! Gori: Cuddly Carnage — это именно та игра, которая вам нужна!
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Inkulinati


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Inkulinati Demo

Станьте мастером живых чернил, возьмите в руку перо и разработайте уникальную стратегию, которая принесет вам славу величайшего из мастеров-…
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Rhythm Sprout


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Rhythm Sprout Demo

Уникальный ритм-экшн с оригинальной музыкой и абсурдным сюжетом.
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The Wind Road


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The Wind Road(Demo)

«The Wind Road» — боевая игра в реальном времени в жанре ARPG, в которой создается мир боевых искусств, основанный на древнем Шелковом пути, на фоне вымышленной эпохи.
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Thirsty Suitors


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Thirsty Suitors Demo

Thirsty Suitors от Outerloop Games — это стильное приключение с сюжетом, которое разворачивается в пошаговых сражениях, катании на скейтборде и кулинарии.
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Trinity Fusion


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Trinity Fusion Demo

Управляйте своими параллельными личностями в миссии по спасению умирающей мультивселенной. Исследуйте темные научно-фантастические миры и участвуйте в динамичных, плавных и точных боях.
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Virgo Versus the Zodiac


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Virgo Versus The Zodiac Demo

В этой галактике, где каждое действие означает противодействие, вы будете играть за Деву, Святую Королеву, которую еретики часто называют Ужасной Королевой, сеющую хаос в Царствах Зодиака и оставляющую на пути след из звездной пыли.
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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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