. Юрист Елена Кудерко рассказала, как можно "забрать" соседский дачный участок
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Юрист Елена Кудерко рассказала, как можно "забрать" соседский дачный участок

Юрист Елена Кудерко рассказала, как можно "забрать" соседский дачный участок

Юрист Елена Кудерко рассказала в беседе с агентством "Прайм" о том, как можно оформить в собственность пустующий дачный участок. Она напомнила, что зачастую владельцы просто бросают свои "шесть соток" за ненадобностью.

"Необходимо выяснить, действительно ли участок бесхозный, – это касается не только земли, но и строений на участке".

Нужно обратиться к бесплатным и общедоступным данным – публичной кадастровой карте. По адресу или номеру участка следует получить актуальные сведения о размере надела, виде разрешенного использования и виде собственности. Участка может не оказаться на карте, если не проводилось его межевание. В таком случае можно проверить участок по дому, если он имеется на участке.


Вторым шагом после нахождения участка в базе станет запрос выписки из единого государственного реестра недвижимости, ЕГРН. Его можно отправить сразу по ссылке из карточки объекта в публичной кадастровой карте, на сайте Росреестра или же в МФЦ.

"Если участок находится в границах Садового некоммерческого товарищества (СНТ), необходимо обратиться к председателю СНТ для установления собственника участка, скорее всего, он был ранее членом СНТ, и о нем сохранились данные", - отметила специалист.

Если владелец скончался или бросил участок, можно заявить иск в суд от имени СНТ для возврата участка в состав земель товарищества. После этого СНТ может решить перераспределить участок новому собственнику. Но если участок с СНТ не связан, нужно обратиться в районную администрацию по месту его нахождения с заявлением о предоставлении участка в собственность. В течение 30 дней будет получен ответ с разъяснением порядка оформления участка или о причинах, по которым участок переоформить нельзя.

У заявителя могут быть и дополнительные основания для приобретения земли. Такие основания получают многодетные семьи или участники программы поддержки инвалидов, молодых специалистов и т.д. В таком случае к вопросу отнесутся более внимательно, поскольку это связано с реализацией государственных гарантий.

В мае дачникам рассказали, кто имеет право на бесплатную приватизацию земли. Получить право бесплатно получить свой земельный участок в собственность граждане могут до 1 марта 2031 года.

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По материалам: uposters.ru

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