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К чему снится варенье

К чему снится варенье

Сны — неотъемлемая часть нашей жизни, и нередко во время сна мы получаем знаки судьбы. Растолковать то, что привиделось во время отдыха, получится, если запомнить увиденное и проанализировать свои эмоции.


Порой сны бывают необычными, однако при этом обладают огромным смыслом. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют узнать о том, к чему снится варенье, и что означает сон, в котором вдруг возникает это лакомое и знакомое с детства блюдо.


Сновидец, видящий рядом с собой вкусное и ароматное лакомство, но при этом не стремящийся его попробовать, рискует удачей. Такой сон предупреждает о неприятностях, если плыть по течению и не предпринимать решительных действий в будущем.
Лакомиться вареньем и ощущать его аромат — к романтическим приключениям, пылким признаниям и долгожданным исполнениям желаний. Если привкус с горечью, то свои планы нужно держать в секрете, как и то, что происходит в личной жизни.
Угощать вареньем знакомых людей — к гармонии в семье. Незнакомых — к скорым полезным знакомствам.
Испачкаться вареньем — к слухам и сплетням, которые могут навредить репутации.
Сон, в котором сновидец готовит варенье, призывает не слушать постороннего мнения и руководствоваться личными соображениями при принятии ответственных решений.
Вкусное варенье, сваренное собственными руками, указывает на то, что запланированное сбудется. Главное — не медлить с воплощением идей или планов.
Смородиновое или черничное варенье сулит разочарование, но вместе с тем и избавление от чего-то, что уже давно должно стать прошлым и перестать влиять на настоящее.
Варенье из крупных фруктов вроде абрикосов, яблок или груш сулят приятные хлопоты и добрые вести.
Покупка варенья сулит исполнение заветной мечты и яркие эмоции. Такой сон перед долгой дорогой сулит удачу, а перед ответственным решением — победу.
Варенье в банке не открывается — нужно приложить усилия в реальной жизни, чтобы добиться новых успехов.
Много видов варенья во сне — в реальной жизни сновидцу придется столкнуться с непростым выбором. Сделать его нужно самостоятельно, опираясь на голос разума, а не сиюминутных эмоций.
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По материалам: dailyhoro.ru

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