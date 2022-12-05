. Как приготовить вкусное веганское оливье: проверенные рецепты, которые не навредят фигуре
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Как приготовить вкусное веганское оливье: проверенные рецепты, которые не навредят фигуре

Как приготовить вкусное веганское оливье: проверенные рецепты, которые не навредят фигуре

Как приготовить вкусное веганское оливье: проверенные рецепты, которые не навредят фигуре

Оливье — традиционное блюдо, которое можно встретить на новогоднем столе практически в каждой семье. Этот любимый многими салат есть даже в веганском варианте приготовления. Такое блюдо считается более полезным, так как в нем отсутствуют такой ингредиент, как мясо, зато вместо этого есть грибы. Приготовить такое праздничное и вкусное веганское оливье не составит особого труда.

Рецепты самых вкусных веганских оливье, которые не навредят фигуре

Вместо привычного майонеза в качестве заправки для полезного веганского оливье используется соус из подсолнечных семечек, богатый жирами. Также в таком блюде вы не встретите яйца — вместо них используют мякоть авокадо.


Для приготовления веганского оливье на праздничный новогодний стол вам понадобится:

  • 2 шт. отварного картофеля;
  • 1 авокадо;
  • 1 шт. вареной моркови;
  • 100 грамм горошка (можно использовать как размороженный, так и свежий);
  • 1/4 красного лука;
  • 5 шт. свежих грибов (лучше всего использовать шампиньоны);
  • 1/2 яблока.

Для того чтобы приготовить полезный заменитель майонеза, вам понадобятся:

  • 1/2 зубчика чеснока;
  • 100 гр. очищенных и сырых семян подсолнуха;
  • 1/2 лимона;
  • 100-150 мл. очищенной воды;
  • 1 ч.л. горчицы (при желании можете использовать семена);
  • морская соль и специи по вкусу.

Как приготовить


Процесс приготовления веганского оливье достаточно быстрый и простой, поэтому не займет много времени. Для начала можно нарезать все овощи и грибы, которые предназначены для салата. Желательно резать их некрупными кубиками. Все ингредиенты помещаем в одну емкость.

Следующий шаг — это приготовление заправки, которая используется вместо майонеза. Приготовить такой соус легко и просто. Берем все ингредиенты, которые были указаны выше, и измельчаем их в чаше блендера. Заправка для праздничного веганского салата готова.

Далее берем приготовленный соус и добавляем его в миску, где лежат нарезанные для оливье овощи. Все это аккуратно перемешиваем. Для того чтобы удивить гостей необычным блюдом, салат можно подавать в авокадо. Не забудьте положить к нему цельнозерновые хлебцы.

Простой рецепт веганского оливье “Любимый”

Для приготовления праздничного салата вам понадобятся:

  • 100 грамм корня сельдерея;
  • 3-4 шт. вареного картофеля;
  • 2 шт. моркови;
  • 3 шт. соленых огурцов;
  • 200 грамм консервированных или маринованных шампиньонов;
  • 1 шт. репчатого лука;
  • 1 яблоко;
  • 100 грамм маслин без косточек;
  • 200 грамм постного или вегетарианского майонеза;
  • 200 грамм консервированного горошка;
  • соль и специи по вкусу.

Как приготовить


Берем кастрюлю и кладем туда вымытые и очищенные овощи (морковь, картофель и корень сельдерея). Заливаем все это холодной водой и ставим на огонь. После кипения варить на небольшом огне 20 минут. Затем сливаем воду и ждем, пока овощи остынут.

Нарезаем кубиками корень сельдерея, морковь и картофель. Затем кубиками нарезаем шампиньоны и яблоки. Режем лук, маслины и соленые огурцы. Все нарезанные ингредиенты кладем в миску и заливаем это постным майонезом. Салат готов. Приятного аппетита!

# Общество Еда
По материалам: rsute

Последние новости

Салибеков решил начать встречаться с Сайловой, чтобы не вылететь с Дом-2
Салибеков решил начать встречаться с Сайловой, чтобы не вылететь с
Как приготовить вкусное веганское оливье: проверенные рецепты, которые не навредят фигуре
Как приготовить вкусное веганское оливье: проверенные рецепты,
Сообщение об упавшей в Молдавии российской ракете не подтвердилось
Сообщение об упавшей в Молдавии российской ракете не подтвердилось
Поставки газа из Великобритании в ЕС стали рекордными
Поставки газа из Великобритании в ЕС стали рекордными
Адвокат предположил возможное наказание для подравшегося с гостем бара Лепса
Адвокат предположил возможное наказание для подравшегося с гостем
В замок Аллы Пугачевой начали продавать билеты
В замок Аллы Пугачевой начали продавать билеты
Худяков запретил сыну Наташи Королевой покидать страну
Худяков запретил сыну Наташи Королевой покидать страну
Дочь Анастасии Заворотнюк попросила молиться за больную маму
Дочь Анастасии Заворотнюк попросила молиться за больную маму
Похоже, релиз Star Wars Jedi: Survivor от Respawn и EA состоится 16 марта
Похоже, релиз Star Wars Jedi: Survivor от Respawn и EA состоится 16
Любимые оттенки Кролика подскажут, в каком цвете встречать Новый 2023 год
Любимые оттенки Кролика подскажут, в каком цвете встречать Новый 2023
Эти 13 игр уже можно опробовать бесплатно на Xbox в рамках Xbox Winter Demo Event
Эти 13 игр уже можно опробовать бесплатно на Xbox в рамках Xbox
Предложение Макрона "гарантировать безопасность России" возмутило Польшу
Предложение Макрона "гарантировать безопасность России"

Топ на сегодня

Планы Германии по импорту сжиженного природного газа оказались под угрозой срыва
Планы Германии по импорту сжиженного природного газа оказались под
Валерия Ланская с трудом справляется с домашними заботами
Валерия Ланская с трудом справляется с домашними заботами
В России решили освободить часть пенсионеров от налогов
В России решили освободить часть пенсионеров от налогов
ЧП: Взрыв привел к обрушению многоквартирного дома и гибели людей
ЧП: Взрыв привел к обрушению многоквартирного дома и гибели людей
Евгений Пригожин оценил предложение сделать "ЧВК Вагнер центр" из дома Аллы Борисовны и Максима Галкина*
Евгений Пригожин оценил предложение сделать "ЧВК Вагнер

Еще по теме

Оливье может быть полезен для фигуры – рецепт сибирских диетологов
Дешевле всего в Черноземье оливье можно приготовить в Липецкой области
Вкусно и сытно: 3 необычных рецепта салата оливье
Росстат отметил снижение «индекса селедки под шубой»