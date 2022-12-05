. Как приготовить вкусное веганское оливье: проверенные рецепты, которые не навредят фигуре

Оливье — традиционное блюдо, которое можно встретить на новогоднем столе практически в каждой семье. Этот любимый многими салат есть даже в веганском варианте приготовления. Такое блюдо считается более полезным, так как в нем отсутствуют такой ингредиент, как мясо, зато вместо этого есть грибы. Приготовить такое праздничное и вкусное веганское оливье не составит особого труда.

Рецепты самых вкусных веганских оливье, которые не навредят фигуре

Вместо привычного майонеза в качестве заправки для полезного веганского оливье используется соус из подсолнечных семечек, богатый жирами. Также в таком блюде вы не встретите яйца — вместо них используют мякоть авокадо.





Для приготовления веганского оливье на праздничный новогодний стол вам понадобится:

2 шт. отварного картофеля;

1 авокадо;

1 шт. вареной моркови;

100 грамм горошка (можно использовать как размороженный, так и свежий);

1/4 красного лука;

5 шт. свежих грибов (лучше всего использовать шампиньоны);

1/2 яблока.

Для того чтобы приготовить полезный заменитель майонеза, вам понадобятся:

1/2 зубчика чеснока;

100 гр. очищенных и сырых семян подсолнуха;

1/2 лимона;

100-150 мл. очищенной воды;

1 ч.л. горчицы (при желании можете использовать семена);

морская соль и специи по вкусу.

Как приготовить





Процесс приготовления веганского оливье достаточно быстрый и простой, поэтому не займет много времени. Для начала можно нарезать все овощи и грибы, которые предназначены для салата. Желательно резать их некрупными кубиками. Все ингредиенты помещаем в одну емкость.

Следующий шаг — это приготовление заправки, которая используется вместо майонеза. Приготовить такой соус легко и просто. Берем все ингредиенты, которые были указаны выше, и измельчаем их в чаше блендера. Заправка для праздничного веганского салата готова.

Далее берем приготовленный соус и добавляем его в миску, где лежат нарезанные для оливье овощи. Все это аккуратно перемешиваем. Для того чтобы удивить гостей необычным блюдом, салат можно подавать в авокадо. Не забудьте положить к нему цельнозерновые хлебцы.

Простой рецепт веганского оливье “Любимый”

Для приготовления праздничного салата вам понадобятся:

100 грамм корня сельдерея;

3-4 шт. вареного картофеля;

2 шт. моркови;

3 шт. соленых огурцов;

200 грамм консервированных или маринованных шампиньонов;

1 шт. репчатого лука;

1 яблоко;

100 грамм маслин без косточек;

200 грамм постного или вегетарианского майонеза;

200 грамм консервированного горошка;

соль и специи по вкусу.

Как приготовить





Берем кастрюлю и кладем туда вымытые и очищенные овощи (морковь, картофель и корень сельдерея). Заливаем все это холодной водой и ставим на огонь. После кипения варить на небольшом огне 20 минут. Затем сливаем воду и ждем, пока овощи остынут.

Нарезаем кубиками корень сельдерея, морковь и картофель. Затем кубиками нарезаем шампиньоны и яблоки. Режем лук, маслины и соленые огурцы. Все нарезанные ингредиенты кладем в миску и заливаем это постным майонезом. Салат готов. Приятного аппетита!