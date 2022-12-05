. Как провести праздник иконы Божией Матери Двинская, о чем молиться 8 декабря 2022 года
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Как провести праздник иконы Божией Матери Двинская, о чем молиться 8 декабря 2022 года

Как провести праздник иконы Божией Матери Двинская, о чем молиться 8 декабря 2022 года

Богородица упоминается в христианстве, как мать Иисуса Христа. Она является величайшей святой и почитаемой всеми личностью. В Библии упоминается под именем Мария. Неудивительно, что с ней связано и огромное количество икон в ее честь. Одну из них верующие чтут 8 декабря. Называется она икона Божией Матери «Двинская».

История появления и значение иконы

Чу­до­твор­ный об­раз на­хо­дил­ся в де­ревне Цы­гло­мин­ской, Ар­хан­гель­ской гу­бер­нии (ныне по­се­лок Ци­г­ло­мень в чер­те Ар­хан­гель­ска). Со­глас­но мест­но­му пре­да­нию, ико­на при­над­ле­жа­ла свт. Кли­мен­ту, па­пе Рим­ско­му.

В 1419 г., во вре­мя на­бе­га «нор­ман­нов» на тер­ри­то­рии Се­вер­ной Дви­ны, де­рев­ня бы­ла опу­сто­ше­на и со­жже­на. Жи­те­лям уда­лось со­хра­нить от пла­ме­ни мест­ную свя­ты­ню Двин­скую ико­ну, на ко­то­рой остал­ся след от уда­ра вар­вар­ским ме­чом.

Ранее сообщалось, что ико­на на­хо­ди­лась в де­ревне Ци­г­ло­мень. До­сто­вер­ных све­де­ний о ее ме­сто­на­хож­де­нии в на­сто­я­щее вре­мя не име­ет­ся. Ико­но­гра­фия об­ра­за неиз­вест­на.

Когда отмечается праздник и какие чудеса, связанные с иконой, известны

День почтения иконы Божией Матери Двинская в церковном календаре обозначена 8 декабря ежегодно.

Молитва Пресвятой Богородице может творить чудеса, она окрыляет, защищает от зла, помогает даже в непреодолимых ситуациях, которые могут произойти на пути человеческом. Известно более 500 молитв Божьей Матери. Каждый образ имеет свою историю и свое значение. Каждый верующий христианин носит с собой хоть и небольшую, но такую родную иконку Девы Марии.

О чем просят и какие сильные молитвы читают 8 декабря 2022 года

Никаких особых правил для чтения нет. Не так уж и важно запоминать тексты наизусть. Для общения с Матерью Божьей необходимо только:

  • быть искренним;
  • иметь чистые помыслы и желание молиться от сердца;
  • не только всегда просить о помощи, но и не забывать о словах благодарности.

Молитва Богородице

О, Всемилостивая Дево Богородице, Мати щедрот и человеколюбия, прелюбезная надеждо и упование мое! О, Мати пресладкаго, превожделеннаго и всяку любы превосходящаго Спасителя Иисуса Христа, Человеколюбца и Бога моего, свете помраченныя души моея! К Тебе аз, многогрешный и безнадежный, припадаю, Тебе моя, источниче милосердия, Дево Марие, яже бездну милосердия и пучину щедрот и человеколюбия рождшая; помилуй мя, помилуй мя, вопию Ти болезненно, помилуй мя, всего уязвленнаго, в лютыя разбойники впадшаго и от одежды, в нюже облече мя Отец, увы мне, обнаженнаго. Тем и лежу наг от всякаго благотворения, возсмердеша и согниша раны моя от лица безумия моего. Владычице моя Богородице, молю Тя смиренно, воззри на мя милостивым Твоим оком, и не возгнушайся мене, всего помраченнаго, всего оскверненнаго, всего в тине сластей и страстей погруженнаго, люте падшаго и возстати не могущаго. Умилосердися убо на мя, и даждь ми руку помощи, воздвигни мя из глубины греховныя, о радосте моя, избави мя от обышедших мя; просвети лице Твое на раба Твоего, спаси погибающаго, очисти оскверненнаго, возстави падшего люте: можеши бо вся, яко сущи Мати Бога Всемогущаго. Излей на мя елей милосердия Твоего и вино умиления точити ми подаждь: Тебе бо воистину едину надежду стяжах в животе моем; не отрини убо мене, к Тебе притекающаго, но виждь скорбь мою, Дево, и души желание, и сие приими и спаси мя, Ходатаице спасения моего. Аминь.

Благодарственная молитва Богородице

Тебе, Матерь Божию, хвалим; Тя, Марие, Деву Богородицу исповедуем; Тя, превечнаго Отца Дщерь, вся земля величает. Тебе вси Ангели и Архангели и вся Начала смиренно служат; Тебе вся Власти, Престоли, Господствия и вся превышния Силы небесныя повинуются. Тебе Херувими и Серафими радующеся предстоят и непрестанным гласом вопиют: Святая Богородице Мати, полны суть небеса и земля величества славы плода чрева Твоего. Тебе преславный апостольский лик своего Творца Матерь восхваляет; Тебе мучеников множество Богородицу величает; Тебе преславный исповедников сонм Бога Слова храм нарицает; Тебе господственнии полцы девства образ проповедают; Тебе вся небесная воинства Царицу Небесную восхваляют. Тебе по всей вселенней Церковь святая прославляет, Матерь Божию почитающи; Тя истиннаго Царя небеснаго Отроковицу превозносит. Ты еси Ангелом Госпожа, Ты еси райская дверь, Ты лествица Царствия Небеснаго, Ты Царя славы чертог, Ты ковчег благочестия и благодати, Ты еси бездна щедрот, Ты еси прибежище грешных. Ты Мати Спасителева, Ты свобождения ради пленнаго человека, Бога восприяла еси во чреве. Тобою попран бысть враг; Ты отверзла еси верным двери Царствия Небеснаго. Ты одесную Бога стоиши; Ты Бога за нас молиши, Дево Марие, Иже будет судити живым и мертвым. Тя убо просим, Заступницу пред Сыном Твоим и Богом, Иже кровию Своею нас искупи, да мзду восприимем в вечной славе. Спаси люди Твоя, Богородице, и благослови достояние Твое, яко да будем причастницы наследия Твоего; упаси и соблюди нас даже до века. На всяк день, о Пресвятая, хвалити и ублажати Тя желаем сердцем и устами. Сподоби, Премилосердая Мати, ныне и всегда от греха сохранитися нам; помилуй нас, Заступнице, помилуй нас. Буди милость Твоя на нас, якоже на Тя уповахом во веки. Аминь.

# Общество Праздники
По материалам: rsute

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