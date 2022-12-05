. Канье Уэст усомнился в происхождении Илона Маска
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Канье Уэст усомнился в происхождении Илона Маска

Канье Уэст усомнился в происхождении Илона МаскаКанье Уэст назвал Илона Маска генетическим гибридом

Рэпер Канье Уэст усомнился в происхождении американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска. Соответствующий пост исполнитель разместил в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Музыкант предположил, что Илон Маск получился в результате скрещивания китайского гения и южноафриканской супермодели. «Я единственный, кто думает, что Илон Маск может быть на половину китайцем? Вы когда-нибудь видели его детские фотографии?» — спросил у своих подписчиков музыкант.

Уэст добавил, что всего было создано от 10 до 30 Илонов, а основатель Tesla и SpaceX — первый удачный «генетический гибрид». В своем посте исполнитель также поставил под сомнения происхождение экс-президента США Барака Обамы.

Илон Маск в ответ написал в Twitter, что воспринимает слова Уэста как комплимент.

Ранее Канье Уэст обвинил звезду НБА Криса Пола в связи со своей бывшей женой Ким Кардашьян.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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