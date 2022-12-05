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Киану Ривз назвал самый сложный фильм в карьере

Киану Ривз назвал самый сложный фильм в карьереАктер Киану Ривз назвал фильм «Джон Уик 4» самым сложным в карьере

Канадский актер Киану Ривз заявил, что фильм «Джон Уик 4» режиссера Чада Стахелски стал самым сложным проектом в его карьере. Его слова передает портал CBR.

Выступая на фестивале популярной культуры Comic Con Experience в Сан-Паулу, Бразилия, артист признался, что съемки в новой части «Джона Уика» оказались для него непростыми из-за большого количества экшн-сцен в фильме.

«Джон Уик 4 — самый непростой фильм, в которым я когда-либо снимался. С точки зрения действия, это самый сложный фильм, который я когда-либо делал. Но именно это делает его хорошим», — высказался Ривз.

«Джон Уик» — американский боевик 2014 года, ставший режиссерским дебютом Чада Стахелски и Дэвида Литча. Главные роли исполнили Киану Ривз и Микаэль Нюквист. Четвертая часть картины продолжит рассказывать историю наемного убийцы, за которым охотятся враги. Премьера назначена на 24 марта 2023 года.

Ранее Киану Ривз рассказал о роли мечты в детстве.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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