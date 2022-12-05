. Kotaku назвал лучшие и худшие боевые пропуски 2022 года, у Halo Infinite «лучший потенциал»
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Технологии » Kotaku назвал лучшие и худшие боевые пропуски 2022 года, у Halo Infinite «лучший потенциал»

Kotaku назвал лучшие и худшие боевые пропуски 2022 года, у Halo Infinite «лучший потенциал»

Kotaku назвал лучшие и худшие боевые пропуски 2022 года, у Halo Infinite «лучший потенциал»


Издательство Kotaku, к скорому завершению года, решило опубликовать необычный ТОП. Учитывая увеличение популярности игр-сервисов, которые постоянно развиваются, редакция захотела сравнить боевые пропуски в разных проектах. Они составили список лучших боевых пропусков, учитывая стоимость пропуска и ценность наград, которые он дает (в том числе, разнообразие этих наград).

По версии Kotaku, следующие пропуски стоит отметить в 2022 году:



Лучший пропуск за свои деньги — Fortnite, 8 долларов



Боевой пропуск, который заметно улучшили — Apex Legends, 10 долларов



Самый «понятный» — Genshin Impact, 10 долларов



Пропуск, который, скорее всего, заставит вас удалить игру — Overwatch 2, 10 долларов



Самый большой потенциал — Halo Infinite, последний — бесплатный, прошлый — 10 долларов



Самый уникальный — Warzone 2.0/Modern Warfare II, 10 долларов

Подробнее, почему тот или иной пропуск получил соответствующую награду от Kotaku, можно прочитать на их сайте.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

Последние новости

Шаман угодил в волосатый скандал
Шаман угодил в волосатый скандал
Алексей Чумаков заявил, что у него маленький и болтается
Алексей Чумаков заявил, что у него маленький и болтается
Анатолий Белый признался, что у него не хватило денег на собственный дом в Израиле
Анатолий Белый признался, что у него не хватило денег на собственный
В каких случаях разрешен брак между партнерами из разных религий, и что нужно делать
В каких случаях разрешен брак между партнерами из разных религий, и
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 5 по 11 декабря 2022 года
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 5 по 11 декабря 2022 года
Россияне назвали идеальный доход в 2023 году
Россияне назвали идеальный доход в 2023 году
Григорий Лепс устроил драку с фанатом после концерта в Петербурге (фото + 2 видео)
Григорий Лепс устроил драку с фанатом после концерта в Петербурге
В США посоветовали Зеленскому смириться с тем, кто Крым и Донбасс останутся российскими
В США посоветовали Зеленскому смириться с тем, кто Крым и Донбасс
Kotaku назвал лучшие и худшие боевые пропуски 2022 года, у Halo Infinite «лучший потенциал»
Kotaku назвал лучшие и худшие боевые пропуски 2022 года, у Halo
Григорий Лепс оправдывается за скандальную выходку на концерте
Григорий Лепс оправдывается за скандальную выходку на концерте
Анатолий Белый работает за гроши в Израиле
Анатолий Белый работает за гроши в Израиле
Глеб Матвейчук бросил жену с двумя детьми
Глеб Матвейчук бросил жену с двумя детьми

Топ на сегодня

В России насчитали рекордную сумму просроченных кредитов
В России насчитали рекордную сумму просроченных кредитов
Девушка отчаялась найти любовь в реальной жизни, ведь она ищет идеального мужчину: вот 53 пунктов (5 фото)
Девушка отчаялась найти любовь в реальной жизни, ведь она ищет
Валерия Гай Германика кинулась в ювелирный бизнес
Валерия Гай Германика кинулась в ювелирный бизнес
Новак заявил об отказе России продавать нефть по ценовому потолку
Новак заявил об отказе России продавать нефть по ценовому потолку
Настя Ивлеева опозорила рэперов в своем шоу
Настя Ивлеева опозорила рэперов в своем шоу

Еще по теме

Студия 343 Industries рассказала детали о боевом пропуске в Halo Infinite
Дорожная карта Halo Infinite: 2 и 3 сезон, кооперативная кампания
В Halo Infinite скоро стартует событие в стиле киберпанка — Cyber Showdown
343 Industries представили карты второго сезона Halo Infinite