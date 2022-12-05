. Kotaku назвал лучшие и худшие боевые пропуски 2022 года, у Halo Infinite «лучший потенциал»

Вадим Карасев





Издательство Kotaku, к скорому завершению года, решило опубликовать необычный ТОП. Учитывая увеличение популярности игр-сервисов, которые постоянно развиваются, редакция захотела сравнить боевые пропуски в разных проектах. Они составили список лучших боевых пропусков, учитывая стоимость пропуска и ценность наград, которые он дает (в том числе, разнообразие этих наград).

По версии Kotaku, следующие пропуски стоит отметить в 2022 году:

— Fortnite, 8 долларов— Apex Legends, 10 долларов— Genshin Impact, 10 долларов— Overwatch 2, 10 долларов— Halo Infinite, последний — бесплатный, прошлый — 10 долларов— Warzone 2.0/Modern Warfare II, 10 долларов

Подробнее, почему тот или иной пропуск получил соответствующую награду от Kotaku, можно прочитать на их сайте.