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Кто родился 5 декабря

Кто родился 5 декабря

Елена Алексеевна Перминова, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. Работала в государственной налоговой инспекции по г. Кургану, в Финансовом управлении Курганской области. Занимала должность заместителя губернатора области — начальника Финансового управления.

С сентября 2014 года представляет в Совете Федерации исполнительный орган государственной власти Курганской области.

Дмитрий Викторович Исламов (45 лет), заместитель председателя Комитета Государственной Думы по энергетике. Занимался предпринимательской деятельностью, преподавал в Кузбасском государственном техническом университете. Работал в Институте угля и углехимии Сибирского отделения РАН. Занимал должности начальника управления программ и инвестиционной политики администрации Кемеровской области, заместителя начальника департамента экономического развития и заместителя губернатора области. Участвовал в создании Кузбасского технопарка, кластера «Комплексная переработка угля и техногенных отходов», разработке программы развития горнолыжного курорта Шерегеш.

Избирался депутатом Государственной Думы VII созыва.

А ещё в этот день родились:

Лим Джок Хой (71 год), генеральный секретарь Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Работал в правительстве Брунея. Принимал участие в деятельности международных и региональных многосторонних организаций, в том числе ООН, ВТО и АСЕАН.

В январе 2018 года занял пост генерального секретаря Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Нина Ивановна Русланова (1945-2021), российская актриса театра и кино. Народная артистка РФ. Играла в Театре им. Евг. Вахтангова, Московском драматическом театре «Сфера», Театре им. Вл. Маяковского, Театре им. Рубена Симонова.

Дебютировала в кино в 1967 году в картине «Короткие встречи». Всего Нина Русланова снялась в более 140 фильмах и сериалах, среди которых «Мой друг Иван Лапшин», «Хрусталев, машину!», «Афоня», «Будьте моим мужем», «Завтра была война», «Собачье сердце», «Тени исчезают в полдень», «Настройщик», «Жила-была одна баба». 

Голосом актрисы говорят герои в мультфильмах «Аленушка и солдат», «Бездомные домовые», «Мартынко», «Карпуша» и ряде других.

Владимир Иванович Долгих (1924-2020), российский государственный, партийный и общественный деятель. Участник Великой Отечественной войны. Работал на Красноярском аффинажном заводе (ныне Красноярский завод цветных металлов), Норильском горно-металлургическом комбинате им. А.П. Завенягина. Был первым секретарём Красноярского крайкома КПСС, секретарём ЦК КПСС, заведующим Отделом тяжелой промышленности и энергетики ЦК КПСС. Входил в совет директоров ПАО «ГМК «Норильский никель».

Избирался депутатом Государственной Думы VI созыва, был членом думских комитетов по труду, социальной политике и делам ветеранов, а также по промышленности. Представлял в Совете Федерации исполнительный орган государственной власти города Москвы.

Почти 20 лет Владимир Иванович возглавлял Московский городской Совет ветеранов.

Афанасий Афанасьевич Фет (1820-1892), русский поэт. Первый сборник стихов поэта «Лирический пантеон» вышел в свет в 1840 году. Среди известных стихотворений Фета, «Шепот, робкое дыханье», «Вечер», «На заре ты ее не буди», «Я пришел», «Соловей и роза».

Он также известен как переводчик Горация, Овидия, Гете, Гейне и других поэтов.

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По материалам: pnp.ru

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