. Любимые оттенки Кролика подскажут, в каком цвете встречать Новый 2023 год

Мягкий Черный Кролик уже потирает свои маленькие лапки: совсем скоро дерзкий Тигр передаст ему бразды правления. Чтобы привлечь удачу, нужно знать, в каком цвете встречать 2023 год под покровительством Кролика. Журналисты Rsute уже узнали предпочтения восточного талисмана.

Счастливые оттенки в списке Кролика

В восточной астрологии обращают внимание на характер животного-талисмана, его стихию. Следующим годом управлять будет Черный Водяной Кролик. Он обожает морскую гамму:

синий и его оттенки;

небесно-голубой;

бирюзовый;

цвет морской волны.

Понравится Кролику и глубокий черный цвет. Но не стоит облачаться в траурный наряд, встречая 2023 год. Аристократический Кролик (он же Кот) обожает роскошь. Поэтому вы можете выбрать основным цветом «водный» или черный, разбавив его интересными акцентами.





Дополнительные оттенки стоит выбирать из допустимой цветовой гаммы, например, красный цвет. С одной стороны, он привлекает удачу и благополучие. С другой же ― символизирует стихию Огня. Водяному Кролику не понравится буйство теплых оттенков. Красный цвет использовать можно, но умеренно.

Другие счастливые оттенки для наряда:

натуральные ― мятные, фисташковые, пшеничные, земляные, терракотовые ― их символ 2023 года считает более уютными и комфортными;

розовые ― на этот цвет нежности стоит обратить внимание более холодным натурам;

фиолетовые ― магнетические оттенки показывают глубину вашей личности, а еще снижают уровень стресса.

При желании можно подобрать аксессуары коричневых или серых тонов. Покровитель 2023 года одобряет неброские элементы. Но в то же время он не любит классику, поэтому вы смело можете выбрать свободный наряд.

В каком цвете не стоит встречать Новый 2023 год





Скромный домашний Кролик не любит привлекать к себе излишнее внимание. Поэтому яркие цвета ему точно не понравятся — он почувствует себя «не в своей тарелке». Чтобы избежать этого, не добавляйте в наряд такие цвета:

лимонный;

кислотно-желтый;

неоновые (салатовый, оранжевый, розовый);

охра.

Последний оттенок просто не нравится символу 2023 года. Аристократическому Коту неприятны непрезентабельные вещи и цвета.

В каком цвете встречать Новый год по знаку зодиака

Представители огненной стихии могут выбрать оттенок, характерный для их «природы» — Кролика это не оскорбит. Овнам стоит обратить внимание на красный цвет. Львам — на золотой и оранжевый, а Стрельцам — облачиться в фиолетовый.





Тельцам стоит выбрать в качестве основного цвета синий или розовый. Девам лучше сделать акцент на сдержанных зеленых или коричневых оттенках. Последний подходит также Козерогам.

Кот позволяет Близнецам выбрать необычные наряды в желтом и зеленом цветах, но не сильно яркие. Весам следует быть умереннее. Для них подходит зелено-голубая цветовая гамма. Водолеям следует сосредоточиться на голубых и синих оттенках.

Первопроходцы среди знаков водной стихии Раки могут в качестве основного выбрать один из трех цветов:

белый;

серебристый;

серый.

Скорпионам подходит наряд в темно-красном цвете. Черные аксессуары подчеркнут изящество и эстетику этого знака. Рыбам стоит обратить внимание на наряды синего и фиолетового цветов.