. Лунный день сегодня 5 декабря 2022 года

Вадим Карасев

Каждый лунный день дарит нам новые шансы на успех. Сегодняшний день будет крайне благоприятным, но не из-за Луны. Чтобы обрести удачу, старайтесь следовать советам астрологов, связанным с текущей лунной фазой и положением Луны относительно зодиакальных созвездий.

Астрологи рекомендуют сегодня браться за дела, которые вас вдохновляют и пробуждают в вас энергию. Чтобы зарядиться удачей и не навлечь на себя проблемы, старайтесь заканчивать то, что было начато ранее, ведь грядет Полнолуние, до которого осталось пара дней. Сегодня большим помощником для нас станет Нептун, который избавится от ретроградности. Он привнесет в нашу жизнь много приятных случайностей.

Фаза Луны: начинается 12 лунный день. Сегодня активная Луна переходит в Знак Тельца. Стихия Земли не лучшим образом сочетается с мощной Луной, но упомянутый выше Нептун поможет сгладить острые углы. Это будет отличный день для активности во всех сферах жизни.

Магнитные бури 5 декабря: уровень возбуждения магнитосферы минимален, поэтому нам с вами ничего плохого не грозит.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

покупки;ремонт;спорт;отдых;завершение начатых дел;творчество.ревность;завышенные требования к себе и другим людям;переедание.

Этот день, согласно мнению астрологов и экспертов сайта dailyhoro.ru, подходит для работы по дому, несмотря на то, что это понедельник. Можно поддержать в комнатах порядок, прибраться в шкафах и помыть посуду после ужина, но с генеральной уборкой лучше повременить, если на нее нет сил. Домохозяйки же могут смело наводить чистоту, обращая внимание на прихожую и особенно на место у входной двери. Чтобы энергия циркулировала свободно, а негатив не задерживался в квартире и быстро ее покидал, важно навести в этой зоне порядок в самую первую очередь.

Одежда и талисманы удачи на этот понедельник

Во время растущей Луны в Тельце наиболее удачный выбор — одежда темных тонов. Исключительно черный не обязателен, особенно если он вам не нравится. Можно сделать ставку на бежевый, светло-серый и темно-коричневый цвет. Такие оттенки немного успокоят входящую энергию активной Луны.

Из камней-талисманов сегодня полезно отдавать предпочтение тем, которые гармонизируют сознание. Нептун и Луна будут в конфликте, поэтому возьмите с собой аметист, яшму или лунный камень. Из украшений подобным эффектом будут обладать изделия из платины.

Финансы и работа в 12 лунный день

Астрологи советуют не слушать сплетни и слухи, поскольку таким образом всю энергию можно потратить впустую. На рабочем месте старайтесь не злоупотреблять личными делами. Это замечательный день для повышенной активности и попыток решить проблемы, накопленные за долгий срок. Продуктивность будет повышенной.





Финансы на сегодня хорошо будет вкладывать в перспективные проекты. Траты тоже благоприятны: Нептун поможет купить то, что вам нужно, причем потратить ровно столько денег, сколько нужно, не переплачивая. Старайтесь не скупиться на те вещи, которые вам действительно нужны. Обувь и одежда, купленная сегодня, прослужит долго.

Любовь и общение 5 декабря

В любовной сфере сегодня Луна и Нептун помогут нам найти ответы на слишком сложные вопросы и определиться с дальнейшими планами. Многое прояснится и станет понятнее. Прислушивайтесь к внутреннему голосу и не бойтесь принимать важные решения. Многим из нас удастся развязать так называемые кармические узлы.

Совместный досуг стоит планировать, руководствуясь биоритмами и особенностями характера второй половинки. Интровертам не стоит переступать через себя и соглашаться на шумные посиделки с друзьями или коллегами. Экстравертам, напротив, незачем скучать дома: экономия сил для них обернется энергетическими проблемами.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Этот лунный день подойдет для физических нагрузок любого типа: силовых упражнений или для упражнений на выносливость, кардио-тренировок. Особенно полезными станут дыхательные упражнения и йога. Энергию необходимо направить в нужное русло, чтобы не обнаружить в конце дня, что силы потрачены напрасно.

Можно начинать диету или переходить на здоровое питание. Не рекомендуется злоупотреблять большим количеством сладкого. Скромный десерт в обеденное время поднимет настроение. Что до горячительных напитков, то сегодня лучше ими тоже не злоупотреблять.