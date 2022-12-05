. Максиму Галкинку россияне по-прежнему готовы платить сумасшедшие деньги
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Максиму Галкинку россияне по-прежнему готовы платить сумасшедшие деньги

Максиму Галкинку россияне по-прежнему готовы платить сумасшедшие деньги
Промоутер рассказал о доходе артиста Максима Галкина. Шоумен сбежал из страны весной, побросав свое имущество. Телеведущий, пародист Максим Галкин* еще весной уехал из России, забрав жену Аллу Пугачеву и детей Лизу и Гарри. Он обосновался в Израиле, откуда не раз сделал скандальные замечания в адрес страны. Поведение шоумена шокировало его рекламодателей – прибыльные контракты улетучились, как и другие заработки, и теперь он вынужден скитаться по разным странам, чтобы обеспечить прежний уровень жизни себе и семье.
В канун новогодних корпоративов стала известна судьба Галкина* в нашей стране. Он бы не смог заработать, даже если бы тайно согласился прилететь в Россию на корпоратив. Об этом рассказал известный промоутер Табриз Шахиди в Telegram. Но у шоумена по-прежнему есть прайс на этот вид работ. «На Галкина в РФ спроса нет от слова совсем, гонорары за публичные концерты за рубежом сравнивать с корпоративными смысла нет - они всегда ниже, но если пригласить его в Дубаи, гонорар будет тот же, что и раньше: 100 000 евро», - поведал промоутер.
# Шоу-бизнес Галкин Максим
По материалам: z-aya

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