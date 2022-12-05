. Марат Башаров завел себе новую пассию
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Марат Башаров завел себе новую пассию

Марат Башаров завел себе новую пассию
Артист признался, что уже год живет с этой женщиной. Актер Марат Башаров снова влюблен. После череды скандалов с избиением артист снова пытается построить отношения. Его избранницей стала девушка Анастасия, с которой он познакомился… на рыбалке.
«Мы на рыбалке познакомились. Это была рыбалка актеров. У меня удался хороший клев!» — заявил он в шоу «Звезды сошлись». При этом Башаров подчеркнул, что пока жениться на Анастасии не планирует. Оказывается, они уже год живут вместе гражданским браком.
# Шоу-бизнес Башаров Марат
По материалам: z-aya

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