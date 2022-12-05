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Муж Даны Борисовой посла ее

Муж Даны Борисовой посла ее
Ведущая Дана Борисова сообщила, что муж не собирается платить ей алименты. Российская телеведущая Дана Борисова 3 декабря пожаловалась своим подписчикам на бывшего мужа - бизнесмена Максима Аксенова. Оказывается, недавнее решение суда поднять размер алиментов, которые мужчина платит дочке Полине, напрочь отбило у него желание общаться с ее мамой. В чате мессенджера, скриншот которого Дана опубликовала в соцсети, она сообщила Аксенову, что вместе с Полиной улетает отдыхать в Таиланд, и попросила его с ней связаться.
Отец девочки ответил очень грубо, назвал Дану «тварью» и попросил больше ему не звонить. «Впервые попробовала набрать бывшего после судебного решения об увеличении алиментов до 60 тысяч», - объяснила Борисова. Напомним, что дочке Даны и Максима в августе исполнилось 15 лет. Девочке не слишком повезло с отцом, да и жить с матерью было нелегко - на протяжении нескольких лет Борисова употребляла алкоголь и запрещенные вещества, таскала домой незнакомых мужчин и занималась прочими вещами, о которых ей теперь стыдно вспоминать.
# Шоу-бизнес Борисова Дана
По материалам: z-aya

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