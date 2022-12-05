. На Украине оценили ущерб земельному фонду страны от спецоперации

Ущерб земельному фонду Украины в результате военных действий оценивается в 12,2 миллиарда долларов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на госэкоинспекцию страны.

В результате детонирования и повреждения почвы сотни гектаров земли загрязнены вредными веществами, подчеркивается в сообщении. На 30 ноября сумма ущерба составила 448,9 миллиарда гривен.

В инспекции также привели данные ООН, согласно которым, еще до начала специальной военной операции 20% сельскохозяйственных земель Украины подверглись существенной деградации, а уровень их распаханности достигал 53%.

В конце ноября в «Укрэнерго» заявили об отсутствии неповрежденных ТЭЦ и ГЭС в стране. Практически вся тепловая и гидрогенерация пострадала от ракетных ударов, получив повреждения, заявили в энергокомпании. При этом в министерстве инфраструктуры страны заявили, что на восстановление поврежденной в ходе конфликта на Украине энергетической инфраструктуры страны необходимо сотни миллионов долларов.

С 10 октября Россия ведет массированные обстрелы украинских объектов энергетики, военного управления и связи. В российском руководстве объясняли это ответом на подрыв Крымского моста со стороны Украины и другие атаки на российские гражданские объекты.