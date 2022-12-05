. Насколько подорожают билет на поезд в 2023
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Насколько подорожают билет на поезд в 2023

Насколько подорожают билет на поезд в 2023
РЖД планирует серьезно поднять цены. В России все дорожает, и билеты на поезд не станут исключением. В Федеральной пассажирской компании, которая входит в состав РЖД, сообщили о росте тарифов на перевозки пассажиров. Цены начнут повышаться уже с января 2023 года. Стоимость билетов в купе, СВ и вагонах класса «люкс» увеличится на 8,1%. Индексация коснется всех направлений дальнего следования. Тарифы в данном сегменте регулирует не Федеральная антимонопольная служба (ФАС), как в плацкартах и общих вагонах, а сама компания. «Тарифы на перевозки пассажиров в купейных вагонах, вагонах СВ и класса «люкс» поездов формирования АО «ФПК», курсирующих во внутригосударственном сообщении, с 1 января 2023 года будут проиндексированы на 8,1% к уровню 2022 года», — заявили представители ФПК.  В компании также отметили, что на 95% мест в вагонах купе, СВ и «люкс» распространяется так называемое динамическое ценообразование. Стоимость билетов определяется исходя из спроса и сезона, — чем больше пассажиропоток, тем дороже. Также в ФПК сообщили, что тарифы в плацкартных и общих вагонах также увеличатся на 8,1%, согласно решению ФАС. Перевозчик подчеркнул, что уровень индексации не превышает «параметры социально-экономического развития РФ, которые содержатся в прогнозе Минэконоразвития РФ».  «Пассажиры смогут пользоваться гибким графиком регулирования тарифов, который размещен на сайте ОАО «РЖД», для определения наиболее выгодных периодов совершения поездки», — привели слова пассажирской компании РИА «Новости». Приобрести билеты с отправлением после 1 января 2023 года можно будет, начиная с понедельника, 5 декабря текущего года, подчеркнули в ФПК. Ранее стало известно о подготовке Минтрансом нового приказа, согласно которому пассажиры с верхних полок смогут занимать нижние места на определенное время. Новые правила могут начать действовать с 1 сентября 2023 года.
# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: z-aya

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