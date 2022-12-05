. Настя Ивлеева хотела уйти в монастырь

Ведущая Настя Ивлеева рассказала о трудных временах. В последнее время Настя Ивлеева — буквально ньюсмейкер номер один. А все из-за громкого дебюта в кино: в скандальном сериале «Монастырь» у нее главная роль. Блогерша вспоминает, что тема религии ей вовсе не чужда. 31-летняя блогерша и экс-ведущая «Орла и решки» попробовала себя в роли актрисы. Дебют ей понравился. К новому амплуа Настя подошла со всей ответственностью и перевоплотилась девушку, которая вынуждена искать убежища в монастыре. По ее словам Ивлеевой, однажды она уже думала над тем, чтобы начать вести затворнический образ жизни. «Правда, был такой период! Внутри семьи была драма, не хочу в подробности погружаться. Очень сложный период, я еще была ребенком и не могла толком брать ответственность за свою жизнь. Было ощущение полного тупика. Думала, уйду в монастырь, пусть меня заберут, воспитают, что угодно со мной сделают, просто чтобы убежать от мира, от ответственности, от своих переживаний, горестей и печалей», — рассказала звезда в интервью.К слову, пробы дались начинающей актрисе легко, а вот съемки прошли тяжелее. «Еще на пробах мне нужно было сыграть сцену, в которой моя героиня плачет. «Я сразу подумала, что у меня ничего не получится, и, скорее всего, это не моя история, потому что заплакать в кадре я ни за что не смогу. Но в итоге все получилось буквально с первого дубля. Я просто старалась пережить эмоции своей героини», — говорила Настя «Кинопоиску». Блондинка, умеющая стойко и артистично держаться в кадре, испытывала самые настоящие панические атаки во время съемок. Несмотря на сложности, блогерша и дальше собирается развивать в себе актерские таланты и надеется, что это не последняя ее роль. «Но понимаю точно, что хочу развиваться как актриса. Не тешу себя мыслью о том, что завтра все придут ко мне с главными ролями, нет. Может, зрителям и не понравится сериал. Или окажется, что я неплохо сыграла, но люди не смогут меня воспринимать как актрису, а будут относиться только как к блогеру. Без понятия. Но, честно говоря, это абсолютно второстепенно, потому как я открыла для себя новый мир, в котором мне безумно любопытно», — поделилась Настя.