. Наталья Бочкарева ждет третьего ребенка

Звезда сериала «Счастливы вместе», 42-летняя актриса Наталья Бочкарева скоро станет многодетной мамой. Наталья Бочкарева перестала скрывать округлившийся живот. 42-летняя актриса продолжает выходить на сцену, но в ближайшие месяцы уйдет в декрет. Коллеги и друзья женщины уверены, что отцом ее ребенка является бизнесмен по имени Роман, рассказали репортеры шоу «Ты не поверишь!» на НТВ. Он часто сопровождает рыжеволосую красавицу на светских мероприятиях. Влюбленные тайно зарегистрировали отношения в 2020 году. Дети звезды от первого брака с адвокатом Николаем Борисовым — 15-летний Ваня и 14-летняя Маша хорошо приняли нового избранника мамы.А вот с родным отцом отпрыски не общаются. После развода мужчина отдалился от сына и дочери и не помогает им финансово.«В воспитании он не участвует. При этом у нас никогда не было никаких запретов относительно общения детей с отцом, другое дело, что ребята сами в какой-то момент не захотели, — признавалась Наталья. — Никаких трений с бывшим мужем у меня никогда не было, я счастлива, надеюсь, он тоже». Что касается финансовой поддержки, то Борисов в какой-то момент перестал платить алименты. Однако, Наталья не в обиде. «Я не отношусь к тем женщинам, которые подают на алименты. Мол, с паршивой овцы хоть шерсти клок. Всегда старалась все делать сама, чтобы не быть никому обязанной и должной», — отмечала актриса.