. НАТО собирается протестировать на Украине новые методы борьбы с Россией

Вадим Карасев

Страны Североатлантического альянса собираются использовать для борьбы с Россией на Украине хакеров и новые технологии, пишет Politico. Киберсилы блока следят за происходящим на Украине, чтобы определить способы помочь ВСУ и выяснить, как усложнить России задачу взлома инфраструктуры в странах НАТО и их союзниках.

На учениях в Эстонии, прошедших на минувшей неделе, киберсилы альянса использовали новые технологии, в том числе адаптацию использования технологий искусственного интеллекта. США руководили воздушным командованием и контролем в ходе учений, Румыния возглавила разработку сюжетной линии, Британия взяла на себя управление на земле, Польша отвечала за силы специальных операций. Эти учения стали самыми масштабными в своем роде за всю историю.

Авторы публикации подчеркивают, что мир ранее не сталкивался с тотальной кибервойной, в которой кибератаки использовались бы "с тем же разрушительным эффектом, что и физические удары" - например, для отключения критически важных объектов инфраструктуры. Украинский конфликт в публикации назвали "балансирующим на грани" такой кибервойны.

Британские специалисты с самого начала российской специальной операции обеспечивали цифровую безопасность Киева. На программу киберподдержки Украины британский кабмин выделил порядка 6,3 млн фунтов стерлингов (эквивалентно 450 млн рублей).