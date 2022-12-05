Вадим Карасев

WSJ: Запад увидел в заявлении Зеленского попытку развязать конфликт между НАТО и РоссиейСюжетРоссия и НАТО:

Американская газета Wall Street Journal (WSJ) назвала одно из самых острых разногласий между Украиной и Западом. По мнению обозревателей Нэнси Юссеф, Лоуренса Нормана и Дрю Хиншоу, западные политики увидели в заявлении украинского президента Владимира Зеленского после падения ракеты в Польше попытку развязать конфликт между НАТО и Россией.

«Произошедшее той ночью выявило напряженность, которая присутствовала с начала конфликта: в то время как Киев надеется усилить роль НАТО на Украине, Вашингтон и его европейские союзники полны решимости избегать шагов, которые могут спровоцировать прямой конфликт между альянсом и Россией», — говорится в материале.

По словам журналистов, политики в Европе и США задались вопросом, не пытался ли Зеленский использовать инцидент с ракетой в польском Пшеводуве как возможность вовлечь НАТО в конфликт, как Киев пытался это сделать на различных его этапах.

В статье говорится, что ситуация произошла на фоне уже существующей напряженности между Соединенными Штатами и Украиной после того, как Вашингтон призвал начать переговоры с Россией. В Европе охарактеризовали реакцию киевских властей как «преимущественно эмоциональную», заключили обозреватели.

Ранее лидер движения Франции «Патриоты» и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо заявил, что Зеленскому стоит хранить молчание после его заявлений о падении ракет в Польше. По мнению политика, Запад не станет слушать Зеленского после его лжи о ракетах. Он подчеркнул, что Европа не может отвечать на все просьбы Киева о помощи, поскольку сталкивается с нищетой.

