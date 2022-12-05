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Названы самые популярные виды мошенничества в Telegram

Названы самые популярные виды мошенничества в TelegramIT-эксперт Слободчиков назвал скам самым популярным видом мошенничества в Telegram

Чаще всего мошенники, которые ищут жертв в мессенджере Telegram, заманивают пользователей обещаниями заработка с помощью криптовалюты, а также распространяют вредоносные файлы и сомнительные ссылки. Самые популярные виды мошенничества «Ленте.ру» назвал эксперт по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Андрей Слободчиков.

Хакеры могут распространять в Telegram вредоносные файлы под видом взломанного программного обеспечения, сообщил специалист. Кроме того, они также убеждают пользователей перейти по опасным ссылкам. «Для достижения успеха они могут представиться популярными блогерами и предложить зарегистрироваться в их новом проекте или пригласить в приватный чат. Для пользователя такой переход может закончиться потерей данных аккаунта или скачиванием опасных файлов», — предостерег Слободчиков.

Однако самый популярный вид обмана в мессенджере, по словам IT-эксперта — это скам, суть которого заключается в том, что злоумышленники представляются в Telegram-каналах профессиональными трейдерами или инсайдерам. Они уверяют потенциальных жертв, что те смогут получить большой доход за короткий срок благодаря криптовалюте.

Как отметил специалист, зачастую мошенники придумывают несуществующую криптовалюту и убеждают пользователей в том, что скоро она окажется на бирже и взлетит в цене. При этом после назначенного срока запуска криптовалюты они удаляют все блоги, объявления и пропадают, отметил специалист. «С криптовалютой также связаны Telegram-боты, "продающие" токены с низкой наценкой. Схема простая: пользователь переводит деньги злоумышленнику, думая, что приобретает криптовалюту», — предупредил Слободчиков.

Чтобы обезопасить себя от мошенников, использующих схемы с криптовалютой, эксперт порекомендовал не доверять в Telegram сообщениям и прогнозам от тех, кто представляется инсайдером, а также проводить транзакции только на проверенных платформах.

Помимо того, словам Слободчикова, не стоит скачивать взломанные версии дорогих программ, проходить авторизацию на сторонних сайтах с помощью профиля в Telegram и делиться данными для входа в свой аккаунт. «Хорошее решение — запретить приложению автоматически скачивать вложения. Мошеннические каналы и боты распространяют вредоносные программы, которые могут случайно попасть на устройство, если автоматическая загрузка файлов будет разрешена», — заверил специалист.

Ранее IT-эксперт Даниил Чернов предупредил россиян о другом часто встречающемся виде мошенничества в Telegram. Специалист заявил, что в мессенджере стали распространяться ссылки на сайты по сбору данных пользователей.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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