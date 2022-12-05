. Нейросеть показала, как в её представлении выглядели 10 знаменитых русских писателей-классиков
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Нейросеть показала, как в её представлении выглядели 10 знаменитых русских писателей-классиков

Нейросеть показала, как в её представлении выглядели 10 знаменитых русских писателей-классиков

Нейросети бодро шагают по планете. Сегодня трудно найти человека, который хотя бы единожды не сталкивался с иллюстрациями, нарисованными этими чудесными программами. Такая популярность совершенно неудивительна. Нейросети позволяют создавать потрясающие и нестандартные изображения всего за пару кликов. При этом они будут отличаться хорошим качествов и точной прорисовкой деталей. Не менее важен и тот факт, что нейросети постоянно учатся, становясь умнее. Благодаря этому, у них получается справляться с поставленными задачами лучше и лучше.

Нет ничего странного в том, что художники и просто обычные люди интересуются нейросетями и пытаются экспериментировать с ними. От любопытства ведь никуда не деться. Пользователь развлекательного сообщества «Пикабу» artptr решил дать нейросети Midjourney достаточно непростое задание. Автор пожелал, чтобы программа изобразила знаменитых русских писателей на основе минимальных запросов. Результат эксперимента получился достаточно любопытным.

Николай Гоголь

artptr

Михаил Лермонтов

artptr

Безусловно, нейросеть допускает множество ошибок и неточностей при рисовании образов и полноценных сюжетов. Однако в этом же и заключается основной интерес при проведении подобных художественных экспериментов. Ведь почти каждому интересно взглянуть на альтернативную реальность. И совсем неважно, что она создана несовершенной, хоть и всё-таки умной программой.

Фёдор Достоевский

artptr

Сергей Есенин

artptr

Стоит отметить, что проведённый эксперимент можно назвать одним из самых удачных. Нейросеть отлично передала образы писателей и сделала их вполне узнаваемыми.

Александр Пушкин

artptr

Многие пользователи «Пикабу», которые уже успели просмотреть данные работы, отметили, что получившиеся писатели крайне похожи на персонажей современных компьютерных игр.

Владимир Маяковский

artptr

Антон Чехов

artptr

Иван Тургенев

artptr

Лев Толстой

artptr

Чтобы получить качественные изображения в нескольких вариациях, достаточно немного потренировать нейросеть. Вскоре она поймёт, что от неё требуется, и выдаст потрясающий результат.

Михаил Булгаков

artptr

Здесь вы можете посмотреть, как бы могли выглядеть голливудские знаменитости, если бы стали пионерами.

# Интересное
По материалам: twizz

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