. Некоторым категориям россиян предложили разрешить досрочный выход на пенсию
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Некоторым категориям россиян предложили разрешить досрочный выход на пенсию

Некоторым категориям россиян предложили разрешить досрочный выход на пенсию

Некоторым категориям россиян предложили разрешить досрочный выход на пенсию«Известия»: Госдума предложила разрешить досрочно выходить на пенсию социальным педагогам

Некоторым категориям россиян предложили разрешить досрочно выйти на пенсию, речь идет о социальных педагогах, директорах школ и детских садов, а также их заместителях. Об этом сообщают «Известия».

С соответствующей инициативой первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова и зампред комитета по строительству и ЖКХ Александр Аксененко обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину. Депутаты ссылаются на пояснения Минтруда, в которых сказано, что досрочный выход на пенсию допускается для профессий с повышенными психофизиологическими нагрузками.

Парламентарии пояснили, что право на льготную пенсию в настоящее время есть только у тех социальных педагогов, которые работают в специальных учреждениях, таких как детские дома или образовательные структуры для детей с отклонениями в развитии.

Авторы инициативы заявили, что соцпедагоги в школах также работают с детьми, имеющими отклонения в психике или нарушающими общепринятые нормы, а на директоров и их заместителей возложена огромная ответственность.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева сообщила, что в России планируется освободить часть пенсионеров от налогов. Речь идет о членах советов домов, поскольку их выплаты облагаются налогами, из-за чего они становятся работающими и индексация пенсии не происходит.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Экс-посол Украины упрекнул учебник за главу о Крыме и вызвал возмущение в сети
Экс-посол Украины упрекнул учебник за главу о Крыме и вызвал
Некоторым категориям россиян предложили разрешить досрочный выход на пенсию
Некоторым категориям россиян предложили разрешить досрочный выход на
Блогер Некоглай рассказал о своем задержании и избиении в полиции
Блогер Некоглай рассказал о своем задержании и избиении в полиции
Лунный день сегодня 5 декабря 2022 года
Лунный день сегодня 5 декабря 2022 года
С дороги! Куда претесь?
С дороги! Куда претесь?
От руки и в позитивном ключе: как написать письмо Деду Морозу, чтобы загаданное точно сбылось
От руки и в позитивном ключе: как написать письмо Деду Морозу, чтобы
В России решили освободить часть пенсионеров от налогов
В России решили освободить часть пенсионеров от налогов
Анатолий Белый призирал Израиль до эмиграции
Анатолий Белый призирал Израиль до эмиграции
Григорий Лепс устроил разборки в Питере
Григорий Лепс устроил разборки в Питере
Муж Даны Борисовой посла ее
Муж Даны Борисовой посла ее
У Зеленского выдвинули новое условие переговоров с Россией: "добровольно передать ядерное оружие"
У Зеленского выдвинули новое условие переговоров с Россией:
Артём Грант счастлив: Антона Тетерева выставили за ворота на голосовании
Артём Грант счастлив: Антона Тетерева выставили за ворота на

Топ на сегодня

Евросоюз опубликовал решение по потолку цен на российскую нефть
Евросоюз опубликовал решение по потолку цен на российскую нефть
ЕС опубликовал решение по потолку цен на российскую нефть
ЕС опубликовал решение по потолку цен на российскую нефть
Григорий Лепс разбушевался на концерте Питере
Григорий Лепс разбушевался на концерте Питере
Ивана Кнолль - самая красивая болельщица на Чемпионате мира 2022 в Катаре (20 фото + видео)
Ивана Кнолль - самая красивая болельщица на Чемпионате мира 2022 в
В России насчитали рекордную сумму просроченных кредитов
В России насчитали рекордную сумму просроченных кредитов

Еще по теме

Перечень имеющих право на досрочную пенсию лиц остался без изменений
Названа категория россиян, имеющих право на досрочную пенсию
Жительница Саратова вышла на пенсию досрочно после вмешательства министра
Россиянам предложили выйти на пенсию в 47 лет