. Несите огнетушитель: 15 горячих мужчин-моделей за 50, которым зелёные юнцы вообще не конкуренты

Так, ну и кто сказал, что модельный бизнес — это для молодых да дерзких, пышущих удалью молодецкой? А если сегодня мы вам докажем на примере этих спайси-мужчин, что возраст за пятьдесят открывает новые грани моделинга? Только давайте договоримся сразу, что пожарных вы не вызываете. Да, удержаться будет крайне сложно, потому что они самый настоящий огонь-пожар! 🙂

Эйден Брэди, 56 лет

Энтони Варреккья, 60 лет

Филипп Дюма, 68 лет

Ник Вустер, 62 года

Рон Джек Фоли, 54 года

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Вот смотришь на этих людей и думаешь, что же это такое: выигрыш в генетическую лотерею или усердный труд на протяжении всей жизни? Смеем предположить, что всё же одно без другого не работает.

Андреас фон Темпельхофф, 62 года

Франсиско Чиприано, 60 лет

Сет Эндрю Сильвер, 54 лет

Иван Петков, 57 лет

Эрик Рутерфорд, 55 лет

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Помимо красивых, ухоженных тел, модной одежды и стильных причёсок, в этих мужчинах чувствуется какая-то совершенно особенная энергетика и уверенность, даже стать: спокойный взгляд мудреца и царская осанка делают образ каждого из этих красавчиков не просто завершённым, а совершенным.

Пол Мейсон, 58 лет

Ирвин Рэндл, 61 год

Алессандро Манфредини, 53 года

Антон Нильсон, 58 лет

Чуандо Тан, 56 лет

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И вообще, возраст — это не «привет, конец жизни», а новая, удивительная грань. Только посмотрите на этих великолепных женщин-моделей, которые вроде уже и не юные лани, но определённо львицы! 🙂