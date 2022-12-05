. Новогоднее меню 2023: 3 блюда на праздничном столе для удачи и процветания

Вадим Карасев

Меню на новогодний стол составляют заранее, опираясь не только на вкусы домочадцев и гостей, но и на грядущего покровителя. В 2023 году побаловать гостей вкусными лакомствами сможет каждый благодаря необычной подаче и смелым решениям.

Скоро наступит 2023 год, которому суждено пройти под эгидой Черного Водяного Кролика, встретить которого важно в позитивном настроении. Астрологи уже готовят прогнозы, а домохозяйки думают над тем, что приготовить к новогоднему столу. Задобрить нового покровителя эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют необычной подачей, а также обилием зелени, свежих фруктов и овощей. И, конечно же, приготовить 3 блюда, которые обязательно привлекут удачу и процветание для всей семьи.

Новогодний салат

Благодаря необычной подаче этот салат займет почетное место на праздничном столе. Для его приготовления потребуются:

филе индейки или курицы отварное;отварной картофель;сыр твердых сортов;маринованные или свежие огурцы;отварные яйца;свежий репчатый лук;отварная морковь;майонез для заправки;соль, перец по вкусу;чайная ложка столового уксуса;половинка чайной ложки сахара;несколько веточек петрушки.





Лук, нарезанный небольшими кубиками, посыпают сахаром, поливают уксусом и оставляют мариноваться на 15 минут. Отварные продукты нарезают соломкой или натирают на терке. Салат выкладывают слоями, придавая ему форму морковки: сначала выкладывают картофель, немного солят и смазывают майонезом, затем выкладывают слой огурцов и вновь немного майонеза. Третий слой — отварное мясо с майонезом, затем маринованный лук и сыр. Слой смазывают с майонезом, сверху кладут яйца с майонезом. Последний слой натертая отварная морковь. Ее укладывают плотно. На готовой «морковке» ножом делают небольшие борозды, украшают хвостиком из петрушки и подают на стол.

Горячее

Необычная подача горячего блюда украсит новогодний стол. Для приготовления потребуются:

готовые песочные тарталетки;отварное куриное филе;свежие шампиньоны или лесные грибы;твердый сыр;сметана 20% жирности;молоко;мука;растительное масло;соль, перец по вкусы;икра для украшения.





Отварное мясо нарезают кубиками или разбирают по волокнам (филе будет сочным, если положить его в кипящую воду), грибы нарезают мелким кубиком. На сковороду кладут кусок сливочного масла, обжарить грибы пару минут, добавить мясо и жарить еще 2-3 минуты. В сотейник кладут 140 грамм сливочного масла, затем всыпают половину столовой ложки муки и тщательно перемешивают венчиком, чтобы не образовались комочки. Тонкой струей вливают 150 мл молока и варят до запустения смеси, помешивая. После этого добавляют 150 грамм сметаны, прогреваю минуту, солят и перчат.

Сыр натирают на мелкой терке, наполняют тарталетки грибами с мясом и добавляют в каждую о паре ложек соуса, посыпая сверху сыром. Готовые тарталетки ставят в духовку, разогретую до 180С, запекают 15 минут. Готовый жульен подают на стол и по желанию украшают зеленью и несколькими икринками.

Десерт

Не обойдется новогодний стол и без лакомого десерта. Необычная подача позабавит гостей, а нежный вкус не оставит равнодушным никого. Для приготовления понадобятся:

250 грамм творога;пакетик кокосовой стружки;большой банан;мед;любимые орехи;цукаты, курага и чернослив для украшения.





Бананы, мед и творог пробивают погружным блендером до однородной массы, которую помещают в холодильник на полчаса. В готовую массу добавляют кокосовую стружку для эластичности. От творожной массы отщипывают кусочки, разминают и добавляют в центр нмного молотых орехов. По желанию можно добавить целые орешки или их половинки. Из лепешек катают шарики, соединяют по три, придавая им форму снеговиков. Заготовки обваливают в кокосовой стружке, украшают цукатами и сухофруктами и подают к столу.