. Новогоднее меню 2023: 3 блюда на праздничном столе для удачи и процветания
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Новогоднее меню 2023: 3 блюда на праздничном столе для удачи и процветания

Новогоднее меню 2023: 3 блюда на праздничном столе для удачи и процветания

Меню на новогодний стол составляют заранее, опираясь не только на вкусы домочадцев и гостей, но и на грядущего покровителя. В 2023 году побаловать гостей вкусными лакомствами сможет каждый благодаря необычной подаче и смелым решениям.


Скоро наступит 2023 год, которому суждено пройти под эгидой Черного Водяного Кролика, встретить которого важно в позитивном настроении. Астрологи уже готовят прогнозы, а домохозяйки думают над тем, что приготовить к новогоднему столу. Задобрить нового покровителя эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют необычной подачей, а также обилием зелени, свежих фруктов и овощей. И, конечно же, приготовить 3 блюда, которые обязательно привлекут удачу и процветание для всей семьи.

Новогодний салат

Благодаря необычной подаче этот салат займет почетное место на праздничном столе. Для его приготовления потребуются:


филе индейки или курицы отварное;
отварной картофель;
сыр твердых сортов;
маринованные или свежие огурцы;
отварные яйца;
свежий репчатый лук;
отварная морковь;
майонез для заправки;
соль, перец по вкусу;
чайная ложка столового уксуса;
половинка чайной ложки сахара;
несколько веточек петрушки.


Лук, нарезанный небольшими кубиками, посыпают сахаром, поливают уксусом и оставляют мариноваться на 15 минут. Отварные продукты нарезают соломкой или натирают на терке. Салат выкладывают слоями, придавая ему форму морковки: сначала выкладывают картофель, немного солят и смазывают майонезом, затем выкладывают слой огурцов и вновь немного майонеза. Третий слой — отварное мясо с майонезом, затем маринованный лук и сыр. Слой смазывают с майонезом, сверху кладут яйца с майонезом. Последний слой натертая отварная морковь. Ее укладывают плотно. На готовой «морковке» ножом делают небольшие борозды, украшают хвостиком из петрушки и подают на стол.

Горячее


Необычная подача горячего блюда украсит новогодний стол. Для приготовления потребуются:


готовые песочные тарталетки;
отварное куриное филе;
свежие шампиньоны или лесные грибы;
твердый сыр;
сметана 20% жирности;
молоко;
мука;
растительное масло;
соль, перец по вкусы;
икра для украшения.


Отварное мясо нарезают кубиками или разбирают по волокнам (филе будет сочным, если положить его в кипящую воду), грибы нарезают мелким кубиком. На сковороду кладут кусок сливочного масла, обжарить грибы пару минут, добавить мясо и жарить еще 2-3 минуты. В сотейник кладут 140 грамм сливочного масла, затем всыпают половину столовой ложки муки и тщательно перемешивают венчиком, чтобы не образовались комочки. Тонкой струей вливают 150 мл молока и варят до запустения смеси, помешивая. После этого добавляют 150 грамм сметаны, прогреваю минуту, солят и перчат.

Сыр натирают на мелкой терке, наполняют тарталетки грибами с мясом и добавляют в каждую о паре ложек соуса, посыпая сверху сыром. Готовые тарталетки ставят в духовку, разогретую до 180С, запекают 15 минут. Готовый жульен подают на стол и по желанию украшают зеленью и несколькими икринками.

Десерт

Не обойдется новогодний стол и без лакомого десерта. Необычная подача позабавит гостей, а нежный вкус не оставит равнодушным никого. Для приготовления понадобятся:


250 грамм творога;
пакетик кокосовой стружки;
большой банан;
мед;
любимые орехи;
цукаты, курага и чернослив для украшения.


Бананы, мед и творог пробивают погружным блендером до однородной массы, которую помещают в холодильник на полчаса. В готовую массу добавляют кокосовую стружку для эластичности. От творожной массы отщипывают кусочки, разминают и добавляют в центр нмного молотых орехов. По желанию можно добавить целые орешки или их половинки. Из лепешек катают шарики, соединяют по три, придавая им форму снеговиков. Заготовки обваливают в кокосовой стружке, украшают цукатами и сухофруктами и подают к столу.

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По материалам: dailyhoro.ru

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