. Официально: Microsoft объявила о повышении цен на игры для Xbox Series X | S

Вадим Карасев





Многие игровые издательства в последние 2 года повысили цены на новые релизы. В частности, издательство EA предлагает игры нового поколения за $69,99, аналогично поступает и Ubisoft. Компания Microsoft объявила, что игры нового поколения для Xbox Series X | S тоже будут продаваться по повышенной цене.

Начиная с 2023 года компания Microsoft будет продавать новые релизы от Xbox Game Studios для Xbox Series X | S по $69,99. В частности, это коснется Redfall, Starfield, новой Forza Motorsport. Вот что об этом сказал представитель Microsoft порталу IGN:

Эта цена отражает содержание, масштаб и техническую сложность этих игр. Как и все игры, разработанные нашими командами в Xbox, они также будут доступны с Game Pass в день запуска.

Портал IGN отмечает, что обратился к Microsoft за комментарием по поводу возможного повышения цен на консоли или подписки, но американская корпорация «отказалась от комментария». Ранее Фил Спенсер говорил, что в 2022 году Microsoft сохранит цены на праздничный сезон, но в будущем он не исключал повышение стоимости приставок.