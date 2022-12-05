. Ольга Орлова хочет влезть в скандальные разборки Шепелева и отца Фриске
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Ольга Орлова хочет влезть в скандальные разборки Шепелева и отца Фриске

Ольга Орлова хочет влезть в скандальные разборки Шепелева и отца Фриске
Певица и ведущая Ольга Орлова намерена примерить враждующие стороны.   После смерти Жанны Фриске ее маленький сын Платон остался с отцом Дмитрием Шепелевым. Однако телеведущей категорически против общения мальчика с родственниками умершей супруги. С Ольгой Орловой, крестной мамой ребенка, шоумен разорвал все связи. Однако бывшая участница группы «Блестящие» не намерена сдаваться. Она уверена, обе стороны ведут себя некорректно и могут найти общий язык.  «Я очень хочу договориться. Их помирить… У меня есть на этот счет соображения…  Родители, которые убиты горем… Еще забрать внука… Дядя Вова, я его очень люблю, но он совершает определенные ошибки», — посетовала она. 45-летняя ведущая скандальной телестройки считает, что одной из сторон конфликта нужно пойти на компромисс. По ее мнению, решать проблему нужно, сев за стол переговоров, не привлекая прессу или посторонних людей.
«Нельзя выносить сор из избы. Кто-то же должен быть мудрее, не обкрадывать собственного ребенка, внука. Я не хочу никак комментировать. Я в интересах Платона действую», — сказала Ольга в интервью Youtube-каналу «Света вокруг света». Несколько месяцев назад сестра Жанны Фриске Наталья, рассказала о попытках наладить контакт с Шепелевым. Однако тот, по ее словам, не настроен на диалог. 70-летний отец певицы однажды по приглашению экс-зятя даже отправился в поселок под Минском, чтобы увидеть Платона. Однако внука там не нашел. «Ну, я туда ездил — такая деревня неплохая, а ребенок все время в Москве был. Короче, издевается», — жаловался мужчина. Впрочем, у отца Платона своя правда. Шепелев уверяет, что родственники Жанны сами не хотят встречаться с внуком. «Суд установил: полтора часа два раза в месяц. На эти свидания они не приходят, но зато приходят на ток-шоу», — пожимал плечами Дмитрий, который, к слову, сейчас счастлив в новых отношениях и недавно стал отцом во второй раз.
# Шоу-бизнес Орлова Ольга
По материалам: z-aya

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