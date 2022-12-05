. Они настоящие: Нейросеть показала, как могли бы выглядеть советские мультяшки, если бы были реальными людьми
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Они настоящие: Нейросеть показала, как могли бы выглядеть советские мультяшки, если бы были реальными людьми

Они настоящие: Нейросеть показала, как могли бы выглядеть советские мультяшки, если бы были реальными людьми

Нейросеть — это та технология, которая плотно заняла место в наших сердечках. Что и не удивительно, ведь благодаря этому невероятному техническому инструменту открылся прямо-таки настоящий портал для воплощения самых смелых и неординарных творческих идей.

Сегодня мы познакомим вас с автором, скрывающимся под творческим псевдонимом Lai — самым настоящим нейроковбоем, оседлавшим ИИ и показавшим, как могли бы выглядеть в рейльности всеми любимые герои советских мультиков. И знаете, что мы вам скажем? Да это же супер-пупер мега класс! Абсолютно новое виденье привычной всем нам классики!

Атаманша, «Бременские музыканты»

Lai

Оказывается, хулиганка и нарушительница покоя Атаманша та ещё штучка. Один взгляд дамы, и ваше сердечко в её хищных коготках! 🙂

Алиса, «Алиса в стране чудес»

Lai

Ваня, «Волшебное кольцо»

Lai

Золушка

Lai

Ёжик, «Ёжик в тумане»

Lai

Василисы, «Вовка в тредивятом царстве»

Lai

Ну что за красотки!

Lai

Водяной, «Летучий корабль»

Lai

А вот ещё Водяной в версии ультра хот

Lai

Да, действительно сложно не сравнить этого горячего Водяного с не менее горячим ведьмаком Геральтом — очень уж они похожи. К слову о ведьмаке: если вы вдруг ещё не слышали, то с прискорбием сообщаем, что в 4 сезоне нашумевшего сериала мы не увидим полюбившегося Генри Кавилла в роли Геральта из Ривии, так как, к большому сожалению фанатов, его заменит совсем другой актёр.

Чебурашка

Lai

Двое из ларца, «Вовка в тредивятом царстве»

Lai

Маугли

Lai

Дюдюка, «Клад»

Lai

Дюдюка — милая волшебница с нескончаемым вредоносным потенциалом! Глядя на эту красотку, так и хочется воскликнуть: «В тихом омуте черти водятся!»

Карлсон, «Малыш и Карлсон»

Lai

Вовка, «Вовка в тредивятом царстве»

Lai

Ну и на сладенькое покажем вам Колобка

Lai

Как утверждает автор, если долго смотреть на этого глазастого парня, то его реально захочется съесть. Прямо слышим, как аппетитно хрустит его корочка, прости Господи! 🙂

Ну а если наш Хлебушек был бы человеком, то точно надрал бы хвост лисе!

Lai

Воин багета? Рыцарь хлебной крошки? Бог амбаров и сусеков?

С другой стороны, Лиса оказалась не менее суровой дамочкой

Lai

Что ж, судя по данным артам, «Колобок» вполне мог бы стать леге — подожди, подожди — ндарным шедевром в мире большого кинематографа!

К слову, Lai специализируется не только на создании реалистичных мультяшек. В паблике автора вы можете увидеть десятки интереснейших работ!

# Интересное
По материалам: twizz

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