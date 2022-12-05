. От каких предметов гардероба лучше избавиться, чтобы не притягивать болезни и несчастья

Многие не задумываются о том, что вещи бывают не только красивыми или непривлекательными, подходящими по размеру или большими, комфортными или неудобными в носке, а еще разными по своей энергетике и влиянию на здоровье. Некоторые предметы гардероба могут даже притягивать болезни и постепенно лишать человека жизненной силы.

Вещи, купленные в секонд-хенде

Приобретать вещи в секонд-хенде для многих стало если не модной, то вполне привычной традицией. Там действительно можно встретить эксклюзивные варианты одежды в хорошем состоянии по вполне приемлемым ценам.

Но, покупая ношеную вещь, вы не знаете, кому она раньше принадлежала, какой энергетикой обладал этот человек, какими болел заболеваниями, какова его судьба. Известно, что вещи накапливают энергетику своего хозяина и она передается тому, кто будет их надевать после. Никакой стиркой и химчисткой от этого не избавиться.

Вещи, имеющие плохую историю

Если с человеком случилось несчастье, он попал в аварию, подвергся насилию, надетые на нем вещи «запоминают» трагическое событие и могут стать источником бед и несчастий для своего нового хозяина. Такую одежду ни в коем случае нельзя приобретать, а тем более если вы знаете их историю.

Вещи умершего человека





То же самое относится к вещам умершего человека — они несут в себе энергию смерти и неблагоприятно влияют на самочувствие и здоровье нового хозяина. Никогда не пользуйтесь такими вещами, если хотите оставаться здоровыми. Считается, что двойная опасность заключается в головных уборах, которые принадлежали умершему человеку.

Вещи, подаренные недоброжелателями

Никогда не принимайте в подарок вещи от людей, которые к вам плохо относятся. Кроме того, что в них может быть заложена негативная программа с перекладом болезни, они просто имеют неблагоприятную энергетику, передающуюся от дарителя. Если вы приняли в дар такую вещь, постарайтесь от нее немедленно избавиться и не надевайте на себя.

Вещи, которые вы давно не надевали

Если вы не надевали какую-то вещь в течение года, ее лучше выбросить. Дело в том, что энергия циркулирует в вещах, которые постоянно носят. Если они долго лежат без применения, энергия в них умирает и они становятся источником мертвой энергии, загрязняющей пространство. Надевать такую вещь после длительного перерыва также весьма опасно — это может навредить здоровью.

Вещи, неподходящие вам по размеру





Прежде всего, это относится к тесной одежде и обуви. Такие вещи нельзя носить не только потому, что в них некомфортно, но и потому, что они мешают свободно циркулировать энергетическим потокам и неблагоприятно сказываются на здоровье. Нарушается работа кровеносной системы и внутренних органов, вы можете страдать головными болями. От тесных вещей нужно сразу же избавляться.

Непарные вещи

Непарные носки, чулки, перчатки ни в коем случае нельзя хранить дома и тем более надевать, даже если внешне они похожи. Если потерян один предмет из пары, второй следует немедленно выбросить. Считается, что такие вещи «путают» пространство и приводят к закрытию дорог для своих хозяев. Поэтому сразу же их выбрасывайте.

Порванные вещи

Любую порванную вещь нужно либо сразу ремонтировать, либо выбрасывать. Через разрывы в одежде утекает жизненная энергия. Человек становится апатичным или, наоборот, нервным, испытывает постоянную усталость, у него нарушается сон, ухудшается здоровье. Все это может привести к серьезным последствиям.

Синтетические вещи





Синтетика негативно влияет на здоровье человека. Она нарушает теплообмен: летом в ней жарко, зимой — холодно. При взаимодействии тела с синтетическими тканями возникает статическое электричество, которое раздражает кожу, вызывает зуд. Это негативно влияет на сосудистую систему, ухудшая кровоток. Поэтому от синтетической одежды лучше отказаться.

Вещи в полоску

Мало кто знает, что вещи в полоску также могут оказывать на человека неблагоприятное энергетическое воздействие. Дело в том, что полосы на одежде разрезают энергию человека на части и существенно ее ослабляют. В результате человек начнет постоянно ощущать усталость, недомогание, головные боли и не будет знать причину своего дискомфорта. Если хотите оставаться здоровыми, откажитесь от полосатых вещей в своем гардеробе.