. От руки и в позитивном ключе: как написать письмо Деду Морозу, чтобы загаданное точно сбылось

В декабре царит особая атмосфера. С запахом мандаринок, повсюду размещенных гирлянд и новогодних украшений приближается ощущение наступления долгожданного зимнего праздника. Все люди готовятся к волшебной новогодней ночи, надеются на чудо и ждут подарков. Узнайте, как нужно писать письмо Деду Морозу, чтобы загаданное непременно сбылось. Психолог рассказала о трех важных критериях, которые нужно соблюдать.

Как написать письмо Деду Морозу, чтобы загаданное точно сбылось: 3 важных условия

Новый год не за горами, поэтому сейчас самое время написать письмо Деду Морозу. Важно сделать это правильно, следуя советам психолога. В противном случае добрый волшебник может пропустить ваш дом, и вы не получите желаемых подарков.

Письмо должно быть написано от руки

Чтобы письмо было рассмотрено добрым волшебником, его следует писать правильно, то есть от руки на листе бумаги. Конечно, в случае с малышами родители могут помочь. Важно проявить свою вежливость, не упоминать о трудностях и писать все в положительном ключе.

Напишите в письме, что хорошего вы сделали. Это может быть доброта к семье, друзьям, а также хорошая успеваемость. Кроме того, не забудьте выразить благодарность Деду Морозу за его помощь и поздравить его с грядущим волшебным праздником.

«Ваше письмо должно быть максимально позитивным, чтобы Дед Мороз понял, что вы добрый и хороший человечек».

Проявите корректность при заказе подарка

У Деда Мороза не стоит просить слишком дорогих или масштабных подарков, типа горы денег или дом в самом престижном районе города. Детям рекомендуется заказывать волшебнику сладости, игрушки, развивающие наборы, а взрослым — книги, предметы интерьера, одежду, обувь. Не запрещается также просить о недорогих гаджетах.

Дед Мороз делает много хорошего. Он тоже заслуживает чудесного подарка. Поэтому стоит добавить к к письму открытку, сделанную своими руками. Дед Мороз наверняка будет очень рад такому подарку.

«Лучше просить у волшебника один-единственный подарок, чтобы не получилось как в «Сказке о рыбаке и рыбке». Будьте скромны, и тогда Дед Мороз постарается удовлетворить ваше желание».

Не забыть отправить письмо почтой

Третий, но самый важный критерий — отправить письмо. Поэтому его следует сложить в конверт и отправить почтой. В строке получателя при этом указать «Дед Мороз». После того как письмо попадет во владение волшебника, можете ожидать исполнение вашего желания.