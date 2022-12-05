. Овнам — любовь, Стрельцам — самоанализ: гороскоп от Павла Глобы на неделю с 5 по 11 декабря

Для многих предстоящая неделя станет более удачной, чем предыдущая, но полнолуние, которое случится 8 декабря, обострит отношения между людьми. Кроме того, нужно будет разобраться в самих себе, исключив всякую неопределенность. Павел Глоба составил гороскоп для каждого знака зодиака на неделю с 5 по 11 декабря 2022 года.

Гороскоп от Павла Глобы на неделю с 5 по 11 декабря

Овен (21 марта — 19 апреля)

Овнов ждет большой успех в вопросах межличностного общения, потому можно начинать знакомиться с представителями противоположного пола, если вы давно мечтаете найти себе пару. И в любви, и в работе пора расширять границы, убирать ненужные рамки. Не засиживайтесь на одном месте — отправляйтесь исследовать окрестности или даже далекие уголки страны.

Телец (20 апреля — 20 мая)

У Тельцов дела с 5 по 11 декабря будут обстоять хуже, помешает излишняя напряженность. При этом на вас свалится много работы, от которой нельзя будет отказаться. Это большое испытание на прочность, постарайтесь пройти его достойно. Многие пары будут искать выход напряжению через физическую любовь, и у них это получится.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Излишняя настойчивость Близнецов в вопросах распределения семейного бюджета может сыграть с ними злую шутку. Подумайте, нужно ли так сильно обострять ситуацию или она не столь критична, как вам кажется? В партнере наверняка есть масса положительных черт, на которые стоит обратить внимание, а не искать в нем недостатки. В работе лучше придерживаться метода срединного пути. Не тушуйтесь, но и не проявляйте инициативу.

Рак (22 июня — 22 июля)

Время отдачи долгов, как материальных, так и кармических. Вы вряд ли сможете найти в себе желание заниматься проблемами близких, полностью сосредоточившись на себе. Не нужно стараться увильнуть от важной внутренней работы — сейчас лучше наладить отношения с самим собой, чем заводить нездоровые, тягостные с другими.

Лев (23 июля — 22 августа)

Львам же стоит использовать любую свободную минутку для общения с любимыми. Это принесет массу позитива и закроет те вопросы, которые стояли между вами. С партнером можно отправиться за город или снять номер в отеле, чтобы обновить ощущения. Можно планировать новогодние покупки, запасаться подарками для друзей и родных.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Суетливая неделя ожидает Дев. Вам придется делегировать часть обязанностей партнеру, потому что вы попросту не успеете выполнить все сами. Возможно, придется что-то срочно ремонтировать, переделывать или улучшать, но расстраиваться не стоит — результат вас порадует. Однако об успехах в работе и бизнесе пока придется забыть.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Избыток энергии подтолкнет домашних Весов к решению попутешествовать или же просто будет выгонять их на улицу в длительные прогулки. Сейчас вы раскрепощены и общительны, потому можно заводить приятные знакомства. Не обязательно рассчитывать для длительный роман, но вы сейчас на него и не настроены. Заработать удастся тем больше, чем более непоседливыми вы будете.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

С 5 по 11 декабря вам нужно быть максимально осознанными, чтобы не оттолкнуть своих любимых излишней придирчивостью. Уже сейчас нужно начинать раздавать долги (если они у вас есть), чтобы встретить Новый год без энергетических дыр. Очень хорошо в ближайшее время решать вопросы, связанные с имуществом.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Гороскоп для Стрельцов будет коррелироваться с их желанием что-то менять в жизни. Если вы больше брали, нежели отдавали, то, возможно, придет время подумать о других, отказавшись от своих материальных интересов. Проанализируйте свои слова и поступки, манеры и привычки. Некоторым Стрельцам пора менять место работы, ведь на прежнем они достигли всего, чего могли, и перестали развиваться.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козерогам нужно сто раз подумать, прежде чем что-то говорить. Слова могут ранить и даже привести к расставанию. Кроме того, вас могут превратно понять, а значит, высказывать свое мнение нужно с крайней осторожностью, как, собственно, и принимать решения. Некоторые из них могут оказаться неверными, а значит, лучше прожить неделю в фазе выжидания.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карты в руки вам, Водолеи. Вы станете инициатором и причиной всего, что с вами происходит. Это похоже на творчество, которое вы так любите. Очень полезно будет прислушаться к советам друзей, разрядить атмосферу посещением нестандартных для вас мероприятий.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Полнолуние негативно повлияет на этот водный знак. У него будет наблюдаться некий «прилив» эмоций, а внутри будет бушевать море страстей. Постарайтесь стать мягче, нежнее, не навязывать свои взгляды и не пытаться менять что-либо в отношениях. Работа будет требовать больше энергии, чем у вас есть, потому не забудьте запланировать отдых.